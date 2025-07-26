Кроме того, главное то, что российское общество искренне верит в "особенность" России и их "судьбу" быть империей. Это 24 Каналу отметил ведущий эксперт по кремлевской стратегии, директор программы "Россия и Евразия" в Chatham House Джеймс Никси.

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"Они убеждены, что Россия имеет право, судьбу и должна быть империей. Большая часть россиян действительно верит в это. Это настоящее отличие россиян от всех других государств на постсоветском пространстве. Они на всех уровнях уверены, что у России есть право на империю. Прежде всего это касается Украины", – сказал он.

Есть ли шансы на изменения внутри России?

Как подчеркнул Джеймс Никси, сложно представить сценарий, при котором любой правитель России, например, в ближайшие 50 лет сможет изменить систему настолько, чтобы она стала мирным, демократическим, не насильственным и не агрессивным государством.

Это не соответствует тому, как устроена нынешняя Россия. В далеком будущем возможно все. Но в близкой и средней перспективе нет шансов. При Путине точно. Даже без него Россия остается "хищной кошкой",

– объяснил эксперт по кремлевской стратегии.

Кремль нуждается во враге, которым выступают Запад и Украина. Кроме того, российское сообщество и экономика мобилизованы на военные рельсы. Россиянам нужен конфликт. Сегодня нет ни личности, ни сил, которые способны это изменить.

К слову, американский политолог, ветеран-республиканец Стивен Мур спрогнозировал, что станет ключом к завершению войны. По его словам, у России серьезные проблемы. Враг расходует ресурсы до полного истощения. Владимир Путин принимает неудачные экономические решения, которые не могут долго продолжаться.