Крім того, головне те, що російське суспільство щиро вірить в "особливість" Росії та їхню "долю" бути імперією. Це 24 Каналу зауважив провідний експерт з кремлівської стратегії, директор програми "Росія та Євразія" у Chatham House Джеймс Ніксі.

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"Вони переконані, що Росія має право, долю та повинна бути імперією. Більша частина росіян дійсно вірить в це. Це справжня відмінність росіян від усіх інших держав на пострадянському просторі. Вони на всіх рівнях впевнені, що у Росії є право на імперію. Насамперед це стосується України", – сказав він.

Чи є шанси на зміни всередині Росії?

Як підкреслив Джеймс Ніксі, складно уявити сценарій, за якого будь-який правитель Росії, наприклад, у найближчі 50 років зможе змінити систему настільки, щоб вона стала мирною, демократичною, не насильницькою та не агресивною державою.

Це не відповідає тому, як влаштована нинішня Росія. У далекому майбутньому можливо все. Але у близькій та середній перспективі немає шансів. За Путіна точно. Навіть без нього Росія залишається "хижою кішкою",

– пояснив експерт з кремлівської стратегії.

Кремль потребує ворога, яким виступають Захід та Україна. Крім того, російська спільнота та економіка мобілізовані на воєнні рейки. Росіянам потрібен конфлікт. Сьогодні немає ні особистості, ні сил, які здатні це змінити.

До слова, американський політолог, ветеран-республіканець Стівен Мур спрогнозував, що стане ключем до завершення війни. За його словами, у Росії серйозні проблеми. Ворог витрачає ресурси до повного виснаження. Володимир Путін приймає невдалі економічні рішення, які не можуть довго тривати.