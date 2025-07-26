Тому це стане ключем до закінчення війни Росії проти України. Таку думку 24 Каналу озвучив американський політолог, ветеран-республіканець Стівен Мур.

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Які нерозумні рішення приймає Кремль?

Стівен Мур зазначив, що сьогодні російський солдат початкового рівня отримує вдвічі більше, ніж американський військовослужбовець аналогічного рангу. Якщо врахувати, що середня зарплата у Росії складає 20% від американської, то виходить, що Кремль платить своїм солдатам у 10 разів більше, ніж США за ту ж службу.

Це неприйнятно та економічно нестійко. Процентна ставка у Росії досягла 20%. Володимир Путін скоротив фонд національного добробуту до 20 – 30% до довоєнного об'єму. Це вкрай нерозумні економічні дії, які не можуть тривати довго. Думаю, саме це стане ключем до завершення війни,

– припустив республіканець.

До слова, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що за певних умов війна може тривати до 2034 року. За його словами, старі методи війни, як були під час Другої світової, уже не діють. З 2024 року розпочалась нова війна. Вона може тривати довго, якщо Україна не подбає про свій захист у майбутньому.