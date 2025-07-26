Поэтому это станет ключом к окончанию войны России против Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил американский политолог, ветеран-республиканец Стивен Мур.

Читайте также NYT заявило о сдвиге в попытках закончить войну в Украине: что может приблизить переговоры

Какие неразумные решения принимает Кремль?

Стивен Мур отметил, что сегодня российский солдат начального уровня получает вдвое больше, чем американский военнослужащий аналогичного ранга. Если учесть, что средняя зарплата в России составляет 20% от американской, то получается, что Кремль платит своим солдатам в 10 раз больше, чем США за ту же службу.

Это неприемлемо и экономически неустойчиво. Процентная ставка в России достигла 20%. Владимир Путин сократил фонд национального благосостояния до 20 – 30% к довоенному объему. Это крайне неразумные экономические действия, которые не могут продолжаться долго. Думаю, именно это станет ключом к завершению войны,

– предположил республиканец.

К слову, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что при определенных условиях война может продлиться до 2034 года. По его словам, старые методы войны, как были во время Второй мировой, уже не действуют. С 2024 года началась новая война. Она может длиться долго, если Украина не позаботится о своей защите в будущем.