Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Залужного для LB.ua.

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Почему с 2024 года началась новая война?

По словам Залужного, Вторая мировая война началась по определенному образцу и принципу ведения. Так же началось полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022, которое, по этому образцу, закончилось примерно в декабре 2023 года.

С 2024 года началась совсем другая войны – война на истощение и продолжаться может долго,

– подчеркнул он.

Посол Украины в Великобритании объяснил, что здесь говорится о методе наступления, ведь в 2022 году ехали колонны танков, а за ними шло большое количество личного состава. Сейчас они поменялись местами и линия фронта предназначена для того, чтобы убивать.

Залужный добавил, что если Украина будет требовать только прекращения огня или временное перемирие, не сформировав на будущее свою защиту, эта война может продолжаться и до 2034 года.

Кстати, ранее посол Украины в Великобритании сообщил, что новая стратегия войны будет направлена не столько на захват территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника, создание хаоса – чтобы сломать волю нации к сопротивлению. Из этого можно сформировать тактику для победы Украины.