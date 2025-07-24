Во время новых переговоров российская сторона не была такой эмоциональной. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, заметив, что также было меньше поучений со стороны Москвы.

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Не могли не приехать

"Делегации дольше летели в Стамбул, чем общались. Это очень показательный момент, ведь стороны очень разные. Найти хотя бы какую-то общую цель очень трудно", – подчеркнул Олег Лесной.

Однако ни Украина, ни Россия не могли не отправить своих представителей в Стамбул. В таком случае одну из сторон обвинили бы в срыве мирного процесса. Поэтому они не могут игнорировать новые раунды переговоров. Пока это единственный фактор, который объединяет обе делегации.

Главное, что удалось сделать – это гуманитарная составляющая. Также важно, что мы четко проартикулировали, что готовы встречаться на уровне лидеров государств,

– подчеркнул политолог.

Относительно меморандума, то пока он есть только со стороны Украины. Россияне выдвинули только условия капитуляции, которые нельзя рассматривать серьезно. Так Кремль пытается повторить "Минский процесс" и максимально затянуть время.

Какую идею предложила Россия?

Во время переговоров оккупанты сказали, что якобы готовы на кратковременные перемирия для того, чтобы забрать раненых и павших. Украинская делегация рассмотрит такой вариант, но стоит понимать, что это отнюдь не является настоящим прекращением огня.

Украинская делегация не подыграла российской, чтобы потом россияне не могли выйти к прессе и сказать, что якобы договорились о перемирии. Мы видим подмену понятий. Украина выступает за всеобъемлющее перемирие, Россия - за временное,

– подчеркнул Олег Лесной.

Только настоящее прекращение огня может стать началом для настоящих переговоров. Именно на этом настаивает Украина и Соединенные Штаты.

Остается надеяться, что Дональд Трамп увидел, какова реальная позиция России. Владимир Путин не готов менять свои позиции и начинать конструктивную работу.

Заметим, после завершения переговоров стало известно, что в Украину вернулись военнопленные. Всего по результатам встреч в Стамбуле удалось освободить более 1000 пленников. Работа над следующими обменами продолжается.