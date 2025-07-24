Під час нових переговорів російська сторона не була такою емоційною. Про це 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що також було менше повчань з боку Москви.

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Не могли не приїхати

"Делегації довше летіли до Стамбула, ніж спілкувалися. Це дуже показовий момент, адже сторони дуже різні. Знайти хоча б якусь спільну мету дуже важко", – підкреслив Олег Лісний.

Проте ні Україна, ні Росія не могли не відправити своїх представників до Стамбула. У такому випадку одну зі сторін звинуватили б у зриванні мирного процесу. Тож вони не можуть ігнорувати нові раунди переговорів. Поки це єдиний фактор, який об'єднує обидві делегації.

Головне, що вдалося зробити – це гуманітарна складова. Також важливо, що ми чітко проартикулювали, що готові зустрічатися на рівні лідерів держав,

– наголосив політолог.

Щодо меморандума, то поки він є лише з боку України. Росіяни висунули тільки умови капітуляції, які не можна розглядати серйозно. Так Кремль намагається повторити "Мінський процес" і максимально затягнути час.

Яку ідею запропонувала Росія?

Під час переговорів окупанти сказали, що нібито готові на короткотривалі перемир'я для того, щоб забрати поранених і полеглих. Українська делегація розгляне такий варіант, але варто розуміти, що це аж ніяк не є справжнім припиненням вогню.

Українська делегація не підіграла російській, щоб потім росіяни не могли вийти до преси й сказати, що нібито домовились про перемир'я. Ми бачимо підміну понять. Україна виступає за всеосяжне перемир'я, Росія - за тимчасове,

– підкреслив Олег Лісний.

Тільки справжнє припинення вогню може стати початком для справжніх перемовин. Саме на цьому наполягає Україна та Сполучені Штати.

Залишається сподіватися, що Дональд Трамп побачив, якою є реальна позиція Росії. Володимир Путін не готовий змінювати свої позиції та починати конструктивну роботу.

Зауважимо, після завершення перемовин стало відомо, що в Україну повернулися військовополонені. Загалом за результатами зустрічей у Стамбулі вдалося звільнити понад 1000 бранців. Робота над наступними обмінами триває.