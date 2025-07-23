Українська делегація проводить зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом перед перемовинами з російською стороною. Усе що відомо про переговорний процес – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про мирні переговори у Стамбулі?

15:36, 23 липня

15:00, 23 липня

Розпочалася зустріч української делегації з президентом Туреччини Ердоганом в Анкарі.

14:22, 23 липня

Україна планує провести в Туреччині ще одну зустріч, без росіян, - джерело

14:00, 23 липня

Українська делегація прибула до Туреччини

12:00, 23 липня

У Кремлі розповіли про умови зустрічі Путіна і Зеленського

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського недоцільна без попереднього узгодження меморандумів.

11:00, 23 липня

Відомі час і місце зустрічі української та російської делегацій

Переговори між Україною та Росією відбудуться 23 липня у палаці Чираган в Стамбулі, початок заплановано на 7-му годину вечора.

10:00, 23 липня

Володимир Зеленський затвердив склад делегації на переговори з Росією в Стамбулі

Очолить делегацію секретар РНБО та ексміністр оборони Рустем Умєров. До складу увійшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур – серед них представники Офісу Президента, ЗСУ, СБУ, МЗС, розвідки та омбудсмена.