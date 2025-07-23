Украинская делегация проводит встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом перед переговорами с российской стороной. Все что известно о переговорном процессе – рассказывает 24 Канал.

Читайте также Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с Россией в Стамбуле: кто ее возглавит

Что известно о мирных переговорах в Стамбуле?

15:36, 23 июля

15:00, 23 июля

Началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре.

14:22, 23 июля

Украина планирует провести в Турции еще одну встречу, без россиян, - источник

14:00, 23 июля

Украинская делегация прибыла в Турцию

12:00, 23 июля

В Кремле рассказали об условиях встречи Путина и Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского нецелесообразна без предварительного согласования меморандумов.

11:00, 23 июля

Известны время и место встречи украинской и российской делегаций

Переговоры между Украиной и Россией состоятся 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле, начало запланировано на 7 часов вечера.

10:00, 23 июля

Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с Россией в Стамбуле

Возглавит делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур – среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.