Украинская делегация проводит встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом перед переговорами с российской стороной. Все что известно о переговорном процессе – рассказывает 24 Канал.
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Что известно о мирных переговорах в Стамбуле?
Началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре. Украина планирует провести в Турции еще одну встречу, без россиян, - источник Украинская делегация прибыла в Турцию Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского нецелесообразна без предварительного согласования меморандумов. Переговоры между Украиной и Россией состоятся 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле, начало запланировано на 7 часов вечера. Возглавит делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур – среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.
В Кремле рассказали об условиях встречи Путина и Зеленского
Известны время и место встречи украинской и российской делегаций
Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с Россией в Стамбуле
Началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре.
Украина планирует провести в Турции еще одну встречу, без россиян, - источник
Украинская делегация прибыла в Турцию
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского нецелесообразна без предварительного согласования меморандумов.
Переговоры между Украиной и Россией состоятся 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле, начало запланировано на 7 часов вечера.
Возглавит делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур – среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.