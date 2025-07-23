Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на текст соответствующего указа №539/2025 от 22 июля, опубликованного на сайте президента Украины.

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Украина определила состав делегации для переговоров в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для участия в третьем раунде переговоров с Россией.

Возглавит делегацию секретарь СНБО и бывший министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур – среди них представители Офиса президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и уполномоченного по правам человека.

Среди членов делегации – советник руководителя ОП Александр Бевз, первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель главы СБУ Александр Поклад, представитель Минобороны Вадим Скибицкий, а также ряд военных из Генштаба, ВМС и Воздушных сил.

Турецкое управление по связям с общественностью подтвердило, что переговоры между Украиной и Россией начнутся 23 июля в 19:00 по местному времени. По данным журналистов Суспильного, дата встречи зависит от выполнения условий предыдущего раунда – в частности, договорённостей по обменам.