Украина имеет рычаги влияния прежде всего на фронте. Майор ВСУ Егор Чечеринда озвучил 24 Каналу мнение, что чем больше успехов будет на поле боя, тем меньше будет работы у украинских дипломатов.

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Серьезный рычаг влияния

Егор Чечеринда отметил, что украинская делегация будет активно давить на россиян, чтобы начались переговоры о всеобъемлющем прекращении боевых действий и огня на линии фронта, а также закончились ракетно-дронные удары по Украине.

Также наша делегация будет активно требовать от россиян личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина для принятия каких-то реальных решений. Кроме того, крайне важным вопросом является обмен всех на всех пленных и возвращение украинских детей.

Рычаги влияния у нас есть на линии фронта. Чем больше успехов будет там, тем меньше будет работы у украинских дипломатов. Поэтому очень надеемся именно на военную помощь от наших партнеров,

– сказал майор ВСУ.

В частности, недавно россияне на днях показали свой завод в Татарстане, где они изготавливают, по информации украинской разведки, от 170 до 190 ударных БПЛА и дронов-обманок в день. Это действительно опасно.

Однако Украина знает, где расположено это производство, его координаты. Это аргумент обращаться к нашим европейским, американским партнерам, в частности, к президенту США Дональду Трампу, чтобы для ВСУ передали дальнобойные средства поражения. Это будет абсолютно законная цель на территории России.