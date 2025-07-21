О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 14 по 20 июля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боевых действий

На прошлой неделе российская армия несколько снизила свою активность на некоторых направлениях – в целом оккупанты совершили 1027 попыток штурмов украинских позиций. Для сравнения: за предыдущую неделю Генштаб фиксировал 1384 атак.

Самое сложное, традиционно, на Покровском направлении. Кроме того, враг продолжает усиленное давление на Лиманском, Сумском и Новопавловском направлениях. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 324 атаки;

Лиманское направление – 152 атаки;

Сумское направление – 142 атаки;

Новопавловское направление – 118 атак;

Харьковское направление – 47 атак;

Краматорское направление – 42 атаки;

Торецкое направление – 41 атака;

Северское направление – 32 атаки;

Приднепровское направление – 29 атак;

Купянское направление – 26 атак;

Ореховское направление – 14 атак;

Гуляйпольское направление – 2 атаки.

Несмотря на вражеские атаки, линия боевого столкновения не изменилась на Купянском, Северском, Краматорском, Ореховском, Гуляйпольском, Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках фронта говорим далее.

Россия захватила село Яблоновка на Сумщине

На Северо-Слобожанском (Сумском) направлении враг нарастил свою активность, увеличив количество атак на треть. Впервые за длительное время россиянам удалось оккупировать населенный пункт – враг захватил село Яблоновка. Кроме того, оккупанты продвинулись возле Юнаковки. Зато ВСУ удалось отбросить врага возле Кондратовки.

Ситуация на Сумском направлении / Карта DeepStateMAP

Оккупанты впервые за год заняли позиции за Волчьей

На Южно-Слобожанском (Харьковском) направлении российской армии удалось продвинуться возле Гатища. Таким образом, согласно карте DeepState, теперь некоторые российские позиции расположены по ту сторону реки Волчья. Более года – фактически с самого начала наступления на Харьковщине – линия фронта проходила по руслу водоема, а оккупированная ныне территория находилась в "серой" зоне.

Ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP

Также враг пытается расширить плацдарм южнее Волчанска, в районе Мелового. На прошлой неделе оккупантам удалось продвинуться возле Амбарного.

На Лиманском направлении незначительно расширилась серая зона в районе села Диброва. На Северском направлении российская армия захватила территорию южнее Верхнекаменского.

Враг давит на Покровском и Торецком направлениях

Враг и дальше бросает ресурсы, чтобы захватить Покровск. В течение прошлой недели продвижение фиксируют на всем направлении. В частности, враг достиг успехов на отрезке Котляровка – Новосергиевка – Удачное, а также возле Песчаного и Шевченко. Кроме того, после многомесячных боев за Богатырь DeepState сообщили об оккупации населенного пункта.

Западнее оккупанты продолжают усилия на окружение Покровско-Мирноградской агломерации. Враг продвинулся севернее Мирнограда в районе Разино, Суворова, Попового Яра. Краткосрочной целью врага здесь, вероятно, выступает населенный пункт Родинское.

По словам украинского командира с позывным "Музыкант", который возглавляет подразделение дронов 38-й морской бригады, есть одна-две дороги, над которыми оккупанты могут установить контроль, и логистика будет отрезана. Оккупация Родинского создает риск окружения и дальнейшего отступления украинских войск.

Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Сложной остается ситуация на Торецком направлении. Враг постепенно захватывает новые позиции, пытаясь подойти как можно ближе к Константиновке. На прошлой неделе враг продвинулся в Яблоновке, возле Романовки и Леонидовки. "Серая" зона приблизилась к Петровке. Севернее Торецка ситуация стабильная.

Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Новопавловском направлении

Российская армия продолжает движение в сторону админграницы Днепропетровской области. Враг постепенно занимает посадки, села и позиции, которые остаются на пути. Как отмечают в DeepState, под давлением противника находится весь отрезок от Алексеевки до Новополя.

Так, активным является район Дачного Днепропетровской области, куда оккупанты прут с целью закрепиться – ВСУ отбивают попытки воплотить замысел. Сложная ситуация и возле Ялты, которая также размещена возле самой админграницы.

Хаотичная ситуация по отрезку Новохатское – Поддубное – Мирное – Перестройка – Комар – Федоровка – Воскресенка. Здесь россиянам удалось сформировать мешок, захватив позиции в сторону Воскресенки. Кроме того, враг продвинулся по трассе в сторону Искры, а также возле Зеленого Гая.

Южнее указанного отрезка россиянам удалось оккупировать Шевченко, а также продвинуться возле Зеленого Поля, Свободного Поля. Западнее враг достиг успеха возле Алексеевки.

Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Пока отовсюду раздаются новости о подготовке "летнего наступления", украинские воины сдерживают одно большое наступление оккупантов уже в течение 3,5 лет. Однако правда в том, что сейчас наши бойцы как никогда нуждаются в поддержке. Каждый приобретенный дрон – это как минимум один уничтоженный враг, и потенциально – спасенная жизнь украинского защитника. Именно для этого и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.