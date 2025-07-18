Об этом говорится в материале 24 Канала – ""Интеграл" смерти: Беларусь производит микросхемы для российских ракет – документы".

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Как Россия может использовать Беларусь для нападения на НАТО?

Беларусь давно уже не является "нейтральной стороной", которую якобы втянули в войну. Она – непосредственный союзник России и соучастник агрессии против Украины, а ее инфраструктура – вроде НПЗ или военных баз – вполне легитимные военные цели.

Размещение ядерного оружия, передача комплекса "Орешник" или присутствие российских инструкторов-наемников имеют целью не Украину, а давление на Европу. Это – попытка запугать страны ЕС, которые уже сталкивались с гибридной агрессией со стороны Кремля и Минска.

Многие западные правительства убеждены: в ближайшие годы Россия может попытаться атаковать страны НАТО – хотя бы косвенно. Один из возможных сценариев – вторжение в Балтию силами якобы "неконтролируемых группировок", прорвутся с территории Беларуси. Это позволило бы Путину избежать прямой ответственности и реакции НАТО. Признаки этого уже есть: в частности, недавний инцидент с проникновением "Герберов" в Литву с белорусской стороны.

Если реакции на это не будет, следующий раз на Литву могут полететь уже не дроны-приманки, а настоящие "Шахеды". Между тем пока Запад медлит с решениями о перевооружении, автократии мира – Россия, Беларусь, Китай, Иран и Северная Корея – стремительно расширяют производство и совершенствуют средства убийства.

И пока преступники не получают должного наказания, они только будут наращивать темпы. Рано или поздно даже самые дорогие системы ПВО могут оказаться бессильными против армий примитивного, но массового оружия.