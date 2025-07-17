Так, в ходе эксклюзивного расследования 24 Канала выяснилось, что ряд белорусских компаний обслуживают большое количество российских военных заводов.

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Как Беларусь помогает России убивать украинцев?

Среди них – наиболее мощный поставщик – минское ОАО "Интеграл". Благодаря продукции "Интеграла" россияне могут изготавливать высотомеры для крылатых ракет Х-101, а также многие другие детали к этим боеприпасам.

Самым известным использованием Х-101 является удар по детской больнице "Охматдет", в результате которого двое погибли и ранены 16 человек.

Микросхемы производства "Интеграла" присутствуют также в высокоточной малозаметной крылатой ракете Х-69, которую россияне активно применяют для ударов по объектам энергетики. Именно с помощью этих ракет враг уничтожил Трипольскую ТЭС.

Детали от "Интеграла" присутствуют и в "Кинжалах". Ими захватчики нанесли серьезные удары по некоторым военным и гражданским объектам. Именно "Кинжалом" противник убил 8-летнего мальчика на Прикарпатье.

Продукцию минского завода российские инженеры также устанавливают в авиационные ракеты Х-39 и Х-38. Во время удара по Константиновке 9 августа 2024 года последняя попала в супермаркет и отделение "Новой почты" в центре города. Тогда погибло 14 человек, среди которых были дети.

Более того, белорусские чипы используют также и для изготовления деталей для самого носителя КАБов и авиационных ракет – многоцелевого истребителя Су-35С.

Ответственными за убийства гражданских являются и работники ОАО "Цветотрон". Их продукцию оккупанты используют для изготовления ракет Х-31ПМ и Х-35У.

Белорусское ОАО "Пеленг" привлечено в изготовлении компонентов для танкового прицела наводчика "Сосна-У", используемого в Т-90М, Т-80БВМ, а также Т-72Б3. Кроме того, это предприятие производит комплектующие к системе управления огнем "Калина" к основному российскому боевому танку Т-90СМ.

ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", а такжеже ООО "Научно-технический центр "ДЭЛС" работают на удовлетворение потребностей АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Именно это предприятие производит "Буки", один из которых в 2014 году сбил борт малайзийских авиалиний MH-17, а также комплексы С-300 и С-400.

Конденсаторы ОАО "Витебский завод радиодеталей "Монолит" напрямую и через посредников закупает множество российских предприятий, поскольку эта продукция подходит и для крылатых, и для баллистических ракет, а также для других средств вооружения.