Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вооруженные силы Литвы.

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Что известно о неизвестном БпЛА в Литве

Так, около 11:30 утра Воздушные силы Литвы зафиксировали неизвестный объект, приближавшийся к границе со стороны Беларуси.

На фоне угрозы военно-воздушные силы перевели очередные истребители НАТО с учебного режима в боевой. Однако боевое задание было отменено сразу после падения дрона.

Сначала предполагали, что в Литву залетел дрон типа "Шахед". Однако вскоре Госпогранслужба страны сообщила, что это был "самодельный летательный аппарат, похожий на самолет", изготовленный из фанеры и пенопласта.

Однако, как пишет Delfi, на самом деле это был беспилотник "Гербера". Россия активно использует эти дроны для того, чтобы запутать украинскую ПВО. По данным Вооруженных сил Литвы, объект не представляет опасности.

Дрон, который упал в Литве утром 10 июля / фото Delfi

БпЛА "Гербера" залетел из Беларуси / фото Delfi

Заметим, в сети показали карту с приблизительными маршрутами ударов дронов и ракет этой ночью. Больше всего пострадал Киев. Известно, что в столице погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.