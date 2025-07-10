Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Збройні сили Литви.

Дивіться також Масований удар БпЛА по Києву, у місті – пожежі та пошкодження будинків: усе про наслідки атаки

Що відомо про невідомий БпЛА у Литві

Так, близько 11:30 ранку Повітряні сили Литви зафіксували невідомий об'єкт, що наближався до кордону з боку Білорусі.

На тлі загрози військово-повітряні сили перевели чергові винищувачі НАТО з навчального режиму в бойовий. Проте бойове завдання було скасоване одразу після падіння дрона.

Спочатку припускали, що у Литві залетів дрон типу "Шахед". Проте невдовзі Держприкордонслужба країни повідомила, що це був "саморобний літальний апарат, схожий на літак", виготовлений з фанери та пінопласту.

Проте, як пише Delfi, насправді це був безпілотник "Гербера". Росія активно використовує ці дрони для того, щоб заплутати українську ППО. За данними Збройних сил Литви, об'єкт не становить небезпеки.

Дрон, який впав у Литві вранці 10 липня / фото Delfi

БпЛА "Гербера" залетів з Білорусі / фото Delfi

Зауважимо, у мережі показали карту з приблизними маршрутами ударів дронів та ракет цієї ночі. Найбільше постраждав Київ. Відомо, що у столиці загинуло дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.