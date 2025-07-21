Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 14 по 20 липня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Дивіться також Світ допускає спробу Росії атакувати НАТО: чому нова війна може початися з Білорусі

Динаміка бойових дій

Минулого тижня російська армія дещо знизила свою активність на деяких напрямках – загалом окупанти здійснили 1027 спроб штурмів українських позицій. Для порівняння: за попередній тиждень Генштаб фіксував 1384 атак.

Найскладніше, традиційно, на Покровському напрямку. Крім того, ворог продовжує посилений тиск на Лиманському, Сумському та Новопавлівському напрямках. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 324 атаки;

Лиманський напрямок – 152 атаки;

Сумський напрямок – 142 атаки;

Новопавлівський напрямок – 118 атак;

Харківський напрямок – 47 атак;

Краматорський напрямок – 42 атаки;

Торецький напрямок – 41 атака;

Сіверський напрямок – 32 атаки;

Придніпровський напрямок – 29 атак;

Куп'янський напрямок – 26 атак;

Оріхівський напрямок – 14 атак;

Гуляйпільський напрямок – 2 атаки.

Попри ворожі атаки, лінія бойового зіткнення не змінилася на Куп'янському, Сіверському, Краматорському, Оріхівському, Гуляйпільському, Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках фронту говоримо далі.

Росія захопила село Яблунівка на Сумщині

На Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку ворог наростив свою активність, збільшивши кількість атак на третину. Уперше за тривалий час росіянам вдалося окупувати населений пункт – ворог захопив село Яблунівка. Крім того, окупанти просунулися біля Юнаківки. Натомість ЗСУ вдалося відкинути ворога біля Кіндратівки.

Ситуація на Сумському напрямку / Карта DeepStateMAP

Окупанти вперше за рік зайняли позиції за Вовчою

На Південно-Слобожанському (Харківському) напрямку російські армії вдалося просунутися біля Гатища. Таким чином, згідно з картою DeepState, тепер деякі російські позиції розташовані по той бік річки Вовча. Понад рік – фактично від самого початку наступу на Харківщині – лінія фронту проходила по руслу водойми, а окупована нині територія перебувала у "сірій" зоні.

Ситуація на Харківському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також ворог намагається розширити плацдарм південніше Вовчанська, у районі Мілового. Минулого тижня окупантам вдалося просунутися біля Амбарного.

На Лиманському напрямку незначно розширилася сіра зона у районі села Діброва. На Сіверському напрямку російська армія захопила територію південніше Верхньокам'янського.

Ворог тисне на Покровському та Торецькому напрямках

Ворог й далі кидає ресурси, аби захопити Покровськ. Протягом минулого тижня просування фіксують на всьому напрямку. Зокрема, ворог мав успіх на відтинку Котлярівка – Новосергіївка – Удачне, а також біля Піщаного і Шевченка. Крім того, після кількамісячних боїв за Багатир DeepState повідомили про окупацію населеного пункту.

Західніше окупанти продовжують зусилля на оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог просунувся північніше Мирнограда у районі Разіного, Суворового, Попового Яру. Короткостроковою метою ворога тут, ймовірно, виступає населений пункт Родинське.

За словами українського командира із позивним "Музикант", який очолює підрозділ дронів 38-ї морської бригади, є одна-дві дороги, над якими окупанти можуть встановити контроль, і логістика буде відрізана. Окупація Родинського створює ризик оточення та подальшого відступу українських військ.

Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Складною лишається ситуація на Торецькому напрямку. Ворог поступово захоплює нові позиції, намагаючись підійти якнайближче до Костянтинівки. Минулого тижня ворог просунувся у Яблунівці, біля Романівки та Леонідівки. "Сіра" зона наблизилася до Петрівки. Північніше Торецька ситуація стабільна.

Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Новопавлівському напрямку

Російська армія продовжує рух в бік адмінмежі Дніпропетровської області. Ворог поступово займає посадки, села та позиції, що залишаються на шляху. Як зазначають у DeepState, під тиском противника перебуває весь відтинок від Олексіївки до Новополя.

Так, активним є район Дачного Дніпропетровської області, куди окупанти пруть з метою закріпитися – ЗСУ відбивають спроби втілити задум. Складна ситуація і біля Ялти, яка також розміщена біля самої адмінмежі.

Хаотична ситуація по відтинку Новохатське – Піддубне – Мирне – Перебудова – Комар – Федорівка – Воскресенка. Тут росіянам вдалося сформувати мішок, захопивши позиції у бік Воскресенки. Крім того, ворог просунувся трасою у бік Іскри, а також біля Зеленого Гаю.

Південніше вказано відтинку росіянам вдалося окупувати Шевченко, а також просунутися біля Зеленого Поля, Вільного Поля. Західніше ворог мав успіх біля Олексіївки.

Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Поки звідусіль лунають новини про підготовку "літнього наступу", українські воїни стримують один великий наступ окупантів вже протягом 3,5 років. Проте правда в тому, що зараз наші бійці як ніколи потребують підтримки. Кожен придбаний дрон – це щонайменше один знищений ворог, і потенційно – врятоване життя українського оборонця. Саме для цього і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.