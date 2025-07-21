Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 14 по 20 липня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Минулого тижня російська армія дещо знизила свою активність на деяких напрямках – загалом окупанти здійснили 1027 спроб штурмів українських позицій. Для порівняння: за попередній тиждень Генштаб фіксував 1384 атак.

Найскладніше, традиційно, на Покровському напрямку. Крім того, ворог продовжує посилений тиск на Лиманському, Сумському та Новопавлівському напрямках. За напрямками ситуація наступна:

  • Покровський напрямок – 324 атаки;
  • Лиманський напрямок – 152 атаки;
  • Сумський напрямок – 142 атаки;
  • Новопавлівський напрямок – 118 атак;
  • Харківський напрямок – 47 атак;
  • Краматорський напрямок – 42 атаки;
  • Торецький напрямок – 41 атака;
  • Сіверський напрямок – 32 атаки;
  • Придніпровський напрямок – 29 атак;
  • Куп'янський напрямок – 26 атак;
  • Оріхівський напрямок – 14 атак;
  • Гуляйпільський напрямок – 2 атаки.

Попри ворожі атаки, лінія бойового зіткнення не змінилася на Куп'янському, Сіверському, Краматорському, Оріхівському, Гуляйпільському, Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках фронту говоримо далі.

На Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку ворог наростив свою активність, збільшивши кількість атак на третину. Уперше за тривалий час росіянам вдалося окупувати населений пункт – ворог захопив село Яблунівка. Крім того, окупанти просунулися біля Юнаківки. Натомість ЗСУ вдалося відкинути ворога біля Кіндратівки.

Ситуація на Сумському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Південно-Слобожанському (Харківському) напрямку російські армії вдалося просунутися біля Гатища. Таким чином, згідно з картою DeepState, тепер деякі російські позиції розташовані по той бік річки Вовча. Понад рік – фактично від самого початку наступу на Харківщині – лінія фронту проходила по руслу водойми, а окупована нині територія перебувала у "сірій" зоні.

Ситуація на Харківському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також ворог намагається розширити плацдарм південніше Вовчанська, у районі Мілового. Минулого тижня окупантам вдалося просунутися біля Амбарного.

На Лиманському напрямку незначно розширилася сіра зона у районі села Діброва. На Сіверському напрямку російська армія захопила територію південніше Верхньокам'янського.

Ворог й далі кидає ресурси, аби захопити Покровськ. Протягом минулого тижня просування фіксують на всьому напрямку. Зокрема, ворог мав успіх на відтинку Котлярівка – Новосергіївка – Удачне, а також біля Піщаного і Шевченка. Крім того, після кількамісячних боїв за Багатир DeepState повідомили про окупацію населеного пункту.

Західніше окупанти продовжують зусилля на оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог просунувся північніше Мирнограда у районі Разіного, Суворового, Попового Яру. Короткостроковою метою ворога тут, ймовірно, виступає населений пункт Родинське.

За словами українського командира із позивним "Музикант", який очолює підрозділ дронів 38-ї морської бригади, є одна-дві дороги, над якими окупанти можуть встановити контроль, і логістика буде відрізана. Окупація Родинського створює ризик оточення та подальшого відступу українських військ.

Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Складною лишається ситуація на Торецькому напрямку. Ворог поступово захоплює нові позиції, намагаючись підійти якнайближче до Костянтинівки. Минулого тижня ворог просунувся у Яблунівці, біля Романівки та Леонідівки. "Сіра" зона наблизилася до Петрівки. Північніше Торецька ситуація стабільна.

Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Російська армія продовжує рух в бік адмінмежі Дніпропетровської області. Ворог поступово займає посадки, села та позиції, що залишаються на шляху. Як зазначають у DeepState, під тиском противника перебуває весь відтинок від Олексіївки до Новополя.

Так, активним є район Дачного Дніпропетровської області, куди окупанти пруть з метою закріпитися – ЗСУ відбивають спроби втілити задум. Складна ситуація і біля Ялти, яка також розміщена біля самої адмінмежі.

Хаотична ситуація по відтинку Новохатське – Піддубне – Мирне – Перебудова – Комар – Федорівка – Воскресенка. Тут росіянам вдалося сформувати мішок, захопивши позиції у бік Воскресенки. Крім того, ворог просунувся трасою у бік Іскри, а також біля Зеленого Гаю.

Південніше вказано відтинку росіянам вдалося окупувати Шевченко, а також просунутися біля Зеленого Поля, Вільного Поля. Західніше ворог мав успіх біля Олексіївки.

Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Поки звідусіль лунають новини про підготовку "літнього наступу", українські воїни стримують один великий наступ окупантів вже протягом 3,5 років. Проте правда в тому, що зараз наші бійці як ніколи потребують підтримки. Кожен придбаний дрон – це щонайменше один знищений ворог, і потенційно – врятоване життя українського оборонця. Саме для цього і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.