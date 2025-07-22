Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Кто представит Україну на переговорах?

Владимир Зеленский сообщил, что во время совещания прослушал доклад о выполнении договоренностей предыдущей встречи с Россией в Стамбуле. Также обсудили планирование новых переговоров с агрессором. Украинскую делегацию на предстоящих переговорах возглавит новоизбранный секретарь СНБО Рустем Умеров.

В состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента,

– сообщил Зеленский.

Во время совещания Зеленский отметил, что Украина готова к максимально продуктивной работе, чтобы добиться освобождения военнопленных и похищенных детей, а также остановки российской агрессии.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится к миру, а завершить войну должно начавшее ее государство, то есть Россия.

Кроме того, Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, сообщил о дипломатической координации действий с союзниками в Европе и США.