Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Кто представит Україну на переговорах?
Владимир Зеленский сообщил, что во время совещания прослушал доклад о выполнении договоренностей предыдущей встречи с Россией в Стамбуле. Также обсудили планирование новых переговоров с агрессором. Украинскую делегацию на предстоящих переговорах возглавит новоизбранный секретарь СНБО Рустем Умеров.
В состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента,
– сообщил Зеленский.
Во время совещания Зеленский отметил, что Украина готова к максимально продуктивной работе, чтобы добиться освобождения военнопленных и похищенных детей, а также остановки российской агрессии.
Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится к миру, а завершить войну должно начавшее ее государство, то есть Россия.
Кроме того, Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, сообщил о дипломатической координации действий с союзниками в Европе и США.