Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Хто представить Україну на переговорах?
Володимир Зеленський повідомив, що під час наради прослухав доповідь про виконання домовленостей попередньої зустрічі з Росією в Стамбулі.
Також обговорили планування нових переговорів з агресором. Українську делегацію на майбутніх переговорах очолить новообраний секретар РНБО Рустем Умєров.
У склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента,
– повідомив Зеленський.
Під час наради Зеленський зазначив, що Україна готова до максимально продуктивної роботи, аби домогтися звільнення військовополонених та викрадених дітей, а також зупинення російської агресії.
Глава держави вкотре наголосив, що Україна прагне миру, а завершити війну має країна, яка її почала, тобто Росія.
Крім того, Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, доповів про дипломатичну координацію дій із союзниками в Європі та США.