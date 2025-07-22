В то же время он вспомнил об указе президента Украины, которым он ввел в действие решение СНБО о переговорах с российским диктатором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как оправдался Песков?

У российского чиновника поинтересовались, готова ли Россия к обсуждениям о возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, если последний отменит запрет на переговоры, введенный в 2022 году.

Справедливости ради, этот запрет еще действует. Это очевидный факт. Это первое. Второе. Надеемся, что будет на этой неделе, как только будем готовы, сделаем сообщение о сроках. Тема переговоров достаточно сложная,

– ответил Дмитрий Песков.

По словам кремлевского спикера, также сейчас необходимо прежде всего обсудить проекты меморандумов, которые Киев и Москва представили во время последних переговоров сторон в Стамбуле, прошедших еще в начале июня.

"Поэтому сначала надо будет много поработать, перед тем как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне", – добавил он.

К слову, именно эти документы станут главной темой следующих переговоров в Турции, об этом незадолго до этого говорил сам Песков. Он отмечал, что Москва настроена что Москва настроена "отстаивать собственные интересы" на переговорах.