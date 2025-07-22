Водночас він згадав про указ президента України, яким він ввів в дію рішення РНБО про переговори з російським диктатором. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як виправдався Пєсков?

У російського чиновника поцікавилися, чи готова Росія до обговорень стосовно можливості зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського, якщо останній скасує заборону на переговори, запроваджену у 2022 році.

Заради справедливості, ця заборона ще діє. Це очевидний факт. Це перше. Друге. Сподіваємося, що буде цього тижня, як тільки будемо готові, зробимо повідомлення щодо термінів. Тема переговорів досить складна,

– відповів Дмитро Пєсков.

За словами кремлівського речника, також наразі необхідно насамперед обговорити проєкти меморандумів, які Київ та Москва представили під час останніх переговорів сторін у Стамбулі, що пройшли ще на початку червня.

"Тому спочатку треба буде багато попрацювати, перед тим як уже в предметному плані говорити про можливість якихось зустрічей на високому і вищому рівні", – додав він.

До слова, саме ці документи стануть головною темою наступних переговорів у Туреччині, про це незадовго до цього казав сам Пєсков. Він наголошував, що Москва налаштована "відстоювати власні інтереси" на переговорах.