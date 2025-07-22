Их во вторник, 22 июля, в комментарии пропагандистам озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает 24 Канал.

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О чем будут говорить на переговорах?

По словам российского чиновника, Кремль рассчитывает на новый раунд прямых переговоров уже в течение этой недели. Он отметил, что одной из ключевых тем обсуждений сторон станут проекты меморандумов Киева и Москвы.

Прежде чем говорить о возможности встреч России и Украины на высоком и высшем уровнях, придется много поработать,

– заявил он.

Дмитрий Песков добавил, что сроки возможных договоренностей об окончании войны "зависят от ряда факторов". В то же время он подчеркнул, что Москва во время переговоров настроена "отстаивать собственные интересы".

Также, по его мнению, достижение договоренностей об обменах или возвращении тел это уже большой результат, поскольку тема "украинского урегулирования" сложная. В то же время он сказал, что не видит признаков прорыва в переговорах.

Напомним, ранее в своем меморандуме Россия требовала вывода украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, нейтральный статус Украины, а также демобилизацию.