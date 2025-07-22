Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместном брифинге со своим коллегой Андреем Сибигой в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что заявил французский министр?

Французский дипломат напомнил, что еще 5 месяцев назад Украина продемонстрировала готовность к полному прекращению огня на 30 дней, отвечая на предложение США. Впрочем, Россия до сих пор не предоставила своего ответа.

Но переговоры должны учитывать позиции и интересы обеих сторон. Переговоры – это не подчинение одной стороны другой. Президент Зеленский заявлял о том, что предпосылкой для переговоров должно быть прекращение огня. Не могут происходить переговоры под бомбами,

– заявил он.

В то же время Жан-Ноэль Барро вспомнил о переговорах в Турции, которые прошли в 2022 году, и что несмотря на сам факт их проведения, россияне совершали зверства в Буче, Изюме и продемонстрировали неискренность Владимира Путина.

Также министр заявил, что сразу после одобрения ЕС 18 пакета санкций против России попросил свою команду начать работу над новыми, чтобы заставить России к переговорам тогда, когда Трамп выдвинул Москве ультиматум.

К слову, в ISW считают, что только значительные неудачи России на поле боя, возможны своевременной и достаточной военной помощью Запада Украине, заставят Владимира Путина сесть за стол переговоров.