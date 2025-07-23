Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о третьем раунде переговоров с Россией?

Как сообщил источник издания в Офисе президента, украинская делегация уже отправилась на переговоры с россиянами в Стамбуле. Они должны начаться 23 июля в 19:00.

Ранее в директорате по коммуникациям администрации президента Турции сообщили, что переговоры Украины и России пройдут в районе Бешикташ, во дворце Чираган.

На повестке дня возвращение пленных, похищенных украинских детей и подготовка встречи на уровне лидеров стран для окончания войны.

Известно, что возглавит украинскую делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав также вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур. Среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.