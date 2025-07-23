Именно там проходила и предыдущая встреча сторон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Когда начнутся переговоры между Украиной и Россией?

В директорате по коммуникациям администрации президента Турции сообщили, что переговоры запланированы на вечер.

Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган,

– отмечается в сообщении.

На повестке дня возвращение пленных, похищенных украинских детей и подготовка встречи на уровне лидеров стран для окончания войны.

Президент Владимир Зеленский уже подписал указ о составе украинской делегации. Ее возглавит секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав также вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур. Среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.

Этот раунд переговоров станет третьим. Напомним, что предыдущие проходили в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года.