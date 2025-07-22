Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Георгий Чижов, предположив, что возглавлять российскую делегацию на встрече в Стамбуле будет все тот же Мединский, помощник Путина.

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Игра по сценарию Трампа, но по правилам Путина

По убеждению политолога, во время очередного раунда переговоров Россия ничего нового украинской стороне не озвучит. В дальнейшем, ближе к моменту, когда будет истекать срок в 50 дней, который определил для Кремля американский президент Трамп, возможно, произойдут изменения в российской позиции, а также изменения главы делегации.

Надеюсь, что украинская делегация все-таки не зря поедет в Стамбул, потому что если удастся вернуть из плена украинских граждан – это будет хороший результат, хотя он не имеет никакого отношения к заключению мирного соглашения,

– отметил Чижов.

По мнению политолога, сейчас происходит имитация переговорного процесса. Российский диктатор придумал этот формат прямых переговоров в Стамбуле, когда получил от Европы ультиматум в мае 2025 года объявить 30-дневное перемирие, иначе европейские ледиры угрожали ввести против России жесткие санкции.

Отказаться от формата переговоров в Турции, которые тогда предложила Москва, украинская сторона, как отметил политолог, никоим образом не могла. Ведь президент США в то время надеялся, что от таких прямых переговоров между Россией и Украиной может быть результат.

Сейчас Украина снова вынуждена соглашаться на этот пустой третий раунд, потому что в противном случае Россия будет говорить, что это украинская сторона не желает мирного соглашения. Поэтому определенным образом это театр для одного зрителя – Дональда Трампа,

– озвучил политолог.

Сегодня, как заметил Чижов, идет игра по сценарию Трампа, но по правилам Путина. А Украине в этой ситуации следует дожать американского лидера, чтобы тот сделал то же самое с российским диктатором, чтобы объявленные для Кремля 50 дней завершились определенным результатом. Например, адскими санкциями, которые обещают ввести США в отношении России.

Отметим, что политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко также считает, что эти переговоры в Стамбуле – бутафория. Однако он объяснил, почему, по его мнению, украинской стороне все-таки стоит принимать в них участие. Подробнее об этом – читайте в материале.