В эфире 24 Канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал три ключевых вопроса, которые будут обсуждать стороны. К слову, глава украинского МИД отметил, что Киев готов к переговорам между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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О чем будут говорить в Стамбуле на этот раз?

Советник главы Офиса Президента отметил, что на третий раунд переговоров в Стамбуле есть четкая задача. В частности, речь пойдет об ускорении обмена пленными, возможность возвращения детей, которых украла Россия, и организацию реалистичного переговорного процесса на уровне лидеров стран.

То есть на уровне Президента Украины Владимира Зеленского и субъекта Путина,

– уточнил Подоляк.

По его словам, будет всего три ключевых вопроса, ведь уровень российской делегации, которую возглавляет Владимир Мединский, не дотягивает до серьезного переговорного процесса.

В то же время уровень делегации Украины соответствует всем международным стандартам. Напомним, украинскую делегацию на новых переговорах с Россией возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

Несмотря на легкомысленный подход россиян, благодаря двум предыдущим раундам переговоров все же удалось существенно увеличить объемы обмена пленными и тел павших воинов. Сверхсложный вопрос – возвращения похищенных детей, однако в рамках переговорного процесса эта гуманитарная часть может быть решена.

Остальные вопросы на уровне этой переговорной делегации россиян решить невозможно. Можно разве что выйти на организацию настоящего переговорного процесса между лидерами стран.

Также советник главы ОП назвал четыре фактора, которые могут заставить Россию начать реальные мирные переговоры, а не имитировать готовность к миру.