Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала перечислил эти факторы.

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При каких условиях Россия действительно захочет переговоров?

Украина и Россия готовятся к третьему раунду переговоров. Одновременно с этим российская армия продолжает давить на фронте, поэтому готовность Кремля к перемирию выглядит сомнительной.

По мнению советника главы ОПУ, первый фактор, который мог бы повлиять на россиян, чтобы они реально захотели переговоров для завершения боевых действий – это совсем другая цена этой войны. Это влечет за собой совершенно другой уровень санкций в отношении России – они должны запрещать, а не ограничивать.

Должна быть совсем другого уровня коммуникация со странами, которые сегодня являются ключевыми реципиентами российского сырья, в частности Китай, который имеет инструменты влияния на Россию,

– озвучил Подоляк.

Второй фактор – другой уровень масштабов ударов по военным объектам на территории России, чтобы усилить ощущение войны у российских граждан.

Третий фактор – личный страх Путина от осознания, что он будет отвечать за военные преступления, но что важнее – страх его окружения, которое должно перестать зарабатывать на войне. Сегодня приближенные к главе Кремля люди считают, что в будущем еще и смогут вернуть свои активы, через международные правовые механизмы сняв с себя персональные санкции. Этих надежд у них не должно быть.

Четвертый фактор – другое дипломатическое давление на Россию. Все эти разговоры, что с Кремлем надо вести диалог, нельзя на него давить и следует искать компромиссы, как отметил советник главы ОПУ, наоборот только стимулируют россиян к эскалации.

Для России сегодня не существует альтернативы войне. У нее нет других проектов, куда всю эту массу "гопников", которых она отправила в Украину и которым очень нравится зарабатывать на крови, девать,

– подчеркнул Подоляк.

По его словам, сегодня надо вернуться к концепции, что агрессор должен быть наказан. Следует доказывать информационно, что Россия будет иметь только минусы от этой войны, а не плюсы. Ведь ныне, как заметил Подоляк, выглядит несколько иначе.

По факту Россия пришла на чужую территорию, сломала международное право, начала захватывать территории, но в информационном или дипломатическом пространстве звучат предложения согласиться на компромиссы, в чем-то уступить Кремлю.

Таким образом агрессору дают понять того, что война – это прибыль: финансовая, территориальная, политическая. Это, как подытожил Подоляк, ошибочная стратегия, которую надо изменить.