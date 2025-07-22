Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу перелічив ці фактори.

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За яких умов Росія дійсно захоче переговорів?

Україна та Росія готуються до третього раунду переговорів. Одночасно з цим російська армія продовжує тиснути на фронті, тож готовність Кремля до перемир'я виглядає сумнівною.

На думку радника голови ОПУ, перший фактор, який міг би вплинути на росіян, аби вони реально захотіли переговорів задля завершення бойових дій – це зовсім інша ціна цієї війни. Це тягне за собою геть інший рівень санкцій щодо Росії – вони мають забороняти, а не обмежувати.

Має бути зовсім іншого рівня комунікація з країнами, які сьогодні є ключовими реципієнтами російської сировини, зокрема Китай, який має інструменти впливу на Росію,

– озвучив Подоляк.

Другий фактор – інший рівень масштабів ударів по військових об'єктах на території Росії, аби посилити відчуття війни у російських громадян.

Третій фактор – особистий страх Путіна від усвідомлення, що він відповідатиме за воєнні злочини, але що важливіше – страх його оточення, яке мало б перестати заробляти на війні. Сьогодні наближені до очільника Кремля люди вважають, що в майбутньому ще й зможуть повернути свої активи, через міжнародні правові механізми знявши з себе персональні санкції. Цих сподівань в них не повинно бути.

Четвертий фактор – інший дипломатичний тиск на Росію. Всі ці розмови, що з Кремлем треба розмовляти, не можна на нього тиснути й слід шукати компроміси, як наголосив радник голови ОПУ, навпаки лише стимулюють росіян до ескалації.

Для Росії сьогодні не існує альтернативи війні. В неї немає інших проєктів, куди всю цю масу "гопників", яких вона відправила в Україну і яким дуже подобається заробляти на крові, подіти,

– підкреслив Подоляк.

З його слів, сьогодні треба повернутись до концепції, що агресор має бути покараний. Слід доводити інформаційно, що Росія матиме тільки мінуси від цієї війни, а не плюси. Адже нині, як зауважив Подоляк, виглядає трохи інакше.

По факту Росія прийшла на чужу територію, зламала міжнародне право, почала захоплювати території, але в інформаційному чи дипломатичному просторі звучать пропозиції погодитись на компроміси, в чомусь поступитися Кремлю.

Таким чином агресору дають зрозуміти того, що війна – це прибутки: фінансові, територіальні, політичні. Це, як підсумував Подоляк, помилкова стратегія, яку треба змінити.