Как выяснили журналисты "Важных историй", Delfi Estonia, "Схем" и шведского издания Expressen, после начала полномасштабной войны в Украине Мединский получил особый статус – и теперь фактически курирует культурную и идеологическую политику Кремля, передает 24 Канал.

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Кем в Кремле сейчас является Мединский?

В 2022 году Владимир Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной. Несмотря на скепсис со стороны президента Зеленского и критические оценки на Западе, именно его предложения стали основой черновика мирного соглашения. После провала переговоров Мединский не исчез с политической сцены. Как утверждают источники в европейских спецслужбах, с 2024 года он возглавляет новосозданный отдел Администрации президента России, который отвечает за "формирование идеологии". Речь идет о курировании исторической памяти, образования, культуры и государственной пропаганды.

По информации журналистов, чиновник также играет ключевую роль в работе "Российского исторического общества". Один из главных проектов Мединского – новая линейка школьных учебников по истории. Они охватывают программу с 5 по 11 класс и стоят бюджету десятки миллионов.

В этих учебниках Украина – враждебное России, искусственное государство. Агрессия России –– оправдана, Россия - цивилизационный центр. Москва хочет продвигать эту идеологию по всему постсоветскому пространству под кураторством Мединского.

Именно он помогает Кремлю выстраивать политику нарративов о "традиционных ценностях" и "исторической правде", активно взаимодействуя с силовым блоком.

Несмотря на отсутствие формальной высокой должности, Мединский стал ключевой фигурой в продвижении идеологии "русского мира" и "новой исторической политики" России. Сейчас его влияние только растет – особенно на фоне подготовки к новым волнам мобилизации и эскалации войны.

Как Мединский из мелкого чиновника стал советником Путина?

В 1992 году Мединский закончил престижный факультет международной журналистики МГИМО, стажировался в посольстве СССР в Вашингтоне, затем работал в газете "Россия" и занимался, по его словам, "самым черным пиаром, который только можно представить".

В 1992-м вместе с Сергеем Михайловым (будущим гендиректором ТАСС) Мединский основал пиар-агентство "Корпорация Я". Среди клиентов - банки, табачные компании, даже "МММ". Со временем партнеры разделились.

В 1998-м Мединский начал чиновничью карьеру – советником по информационной политике у министра по налогам и сборам Георгия Бооса. Затем работал в штабе "Отечество – Вся Россия", в Думе, в московской ячейке "Единой России".

В 2003 году по представлению Бооса Мединский стал депутатом Госдумы. Бывший пиарщик лоббировал выгодные крупным игрокам законопроекты, в частности в игорном бизнесе.

Собеседники журналистов вспоминают, что Мединский отличался своей одержимостью историей. "С самого начала у него была четкая, хоть и маргинальная на тот момент, концепция: Англия всегда вредила России, мы белые и пушистые, а все остальное – выдумки", – вспоминают они.

В 2012-м, после того как не переизбрался в Думу, Мединский стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. А дальше неожиданно возглавил Министерство культуры. По словам источников, его кандидатуру предложил Владислав Сурков.

"Ему можно было дать тему – и быть уверенным, что он ее более-менее прилично отработает. Такие исполнители – на вес золота", – отмечает собеседник.

Несмотря на репутацию чужака без культурного бэкграунда, Мединский активно взялся за дело. Министерство сразу обнародовало перечень тем, которые рекомендовало российскому кино: "Многонациональная Россия", "Воинская слава", "Народная война".

После аннексии Крыма министерство отказало "Артдокфесту" в финансировании из-за "антигосударственной позиции". Нападения на фестиваль, по словам режиссера, инициировал лично министр.

Так же личной была война с директором Госархива Мироненко, который назвал подвиг панфиловцев мифом. Мединский вместо этого - "святой легендой". Его ведомство поддержало фильм "28 панфиловцев".

В 2018-м Минкульт запретил показ фильма "Смерть Сталина", заявив, что тот оскорбляет российскую историю.

"Его (Мединского – 24 Канал) как историка разозлило, что там все было выдумано и подано откровенно противно", – вспоминает знакомый.

Идеолог и переговорщик

После отставки в 2020-м Мединский вскоре стал помощником Путина. По словам собеседника, "звездный час Володи" наступил, потому что его концепция полностью совпала со взглядами Путина.

Мединский – цельная фигура. Он понял тренд, рано начал писать книги о традиционных мифах. Он нужен Путину.

– говорит близкий к Кремлю политик.

Отмечается, что он – один из немногих в президентской администрации, кто может напрямую поговорить с Путиным. Кроме того, участвует в закрытых идеологических семинарах с Екатериной Тихоновой – дочерью Путина.

"Мединский понравился Екатерине... А значит, оказался в поле зрения отца. И переговоры ему доверили не просто так".

Его считают автором эссе Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Но многие называют его циником без идеологии – только с политическим нюхом.

Он прекрасно понимает, что история – это инструмент манипуляции. И использует ее как удобно в текущей конъюнктуре",

- говорит бывший чиновник.

В Кремле Мединского часто считают беспринципным карьеристом. А его назначение переговорщиком – "издевательством над Западом".

Обратите внимание! Несмотря на свою роль в войне, Мединский до сих пор не попал в санкционные списки ни ЕС, ни США. Осенью 2023 года его семья отдыхала в Монте-Карло, Каннах и Ницце.