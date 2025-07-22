Як з'ясували журналісти "Важных историй", Delfi Estonia, "Схем" та шведського видання Expressen, після початку повномасштабної війни в Україні Мединський отримав особливий статус – і тепер фактично курує культурну та ідеологічну політику Кремля, передає 24 Канал.

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Ким у Кремлі зараз є Мединський?

У 2022 році Володимир Мединський очолив російську делегацію на переговорах із Україною. Попри скепсис з боку президента Зеленського і критичні оцінки на Заході, саме його пропозиції стали основою чернетки мирної угоди. Після провалу переговорів Мединський не зник із політичної сцени. Як стверджують джерела в європейських спецслужбах, із 2024 року він очолює новостворений відділ Адміністрації президента Росії, який відповідає за "формування ідеології". Йдеться про курування історичної пам'яті, освіти, культури та державної пропаганди.

За інформацією журналістів, чиновник також відіграє ключову роль у роботі "Російського історичного товариства". Один із головних проєктів Мединського – нова лінійка шкільних підручників із історії. Вони охоплюють програму з 5 по 11 клас й коштують бюджету десятки мільйонів.

У цих підручниках Україна – ворожа Росії, штучна держава. Агресія Росії –– виправдана, Росія — цивілізаційний центр. Москва хоче просувати цю ідеологію по всьому пострадянському простору під кураторством Мединського.

Саме він допомагає Кремлю вибудовувати політику наративів про "традиційні цінності" та "історичну правду", активно взаємодіючи з силовим блоком.

Попри відсутність формальної високої посади, Мединський став ключовою фігурою в просуванні ідеології "русского мира" та "нової історичної політики" Росії. Наразі його вплив лише зростає – особливо на тлі підготовки до нових хвиль мобілізації та ескалації війни.

Як Мединський з дрібного чиновника став радником Путіна?

У 1992 році Мединський закінчив престижний факультет міжнародної журналістики МДІМВ, стажувався в посольстві СРСР у Вашингтоні, потім працював у газеті "Росія" та займався, за його словами, "найчорнішим піаром, який тільки можна уявити".

У 1992-му разом із Сергієм Михайловим (майбутнім гендиректором ТАСС) Мединський заснував піар-агентство "Корпорація Я". Серед клієнтів — банки, тютюнові компанії, навіть "МММ". Згодом партнери розділилися.

У 1998-му Мединський розпочав чиновницьку кар'єру – радником із інформаційної політики в міністра з податків і зборів Георгія Бооса. Потім працював у штабі "Вітчизна – Вся Росія", у Думі, в московському осередку "Єдиної Росії".

У 2003 році за поданням Бооса Мединський став депутатом Держдуми. Колишній піарник лобіював вигідні великим гравцям законопроєкти, зокрема в гральному бізнесі.

Співрозмовники журналістів пригадують, що Мединський вирізнявся своєю одержимістю історією. "З самого початку в нього була чітка, хоч і маргінальна на той момент, концепція: Англія завжди шкодила Росії, ми білі й пухнасті, а все інше – вигадки", – пригадують вони.

У 2012-му, після того як не переобрався до Думи, Мединський став довіреною особою Путіна на президентських виборах. А далі несподівано очолив Міністерство культури. За словами джерел, його кандидатуру запропонував Владислав Сурков.

"Йому можна було дати тему – і бути впевненим, що він її більш-менш пристойно відпрацює. Такі виконавці – на вагу золота", – зазначає співрозмовник.

Попри репутацію чужака без культурного бекграунду, Мединський активно взявся за справу. Міністерство одразу оприлюднило перелік тем, які рекомендувало російському кіно: "Багатонаціональна Росія", "Військова слава", "Народна війна".

Після анексії Криму міністерство відмовило "Артдокфесту" у фінансуванні через "антидержавну позицію". Напади на фестиваль, за словами режисера, ініціював особисто міністр.

Так само особистою була війна з директором Держархіву Мироненком, який назвав подвиг панфіловців міфом. Мединський натомість — "святою легендою". Його відомство підтримало фільм "28 панфіловців".

У 2018-му Мінкульт заборонив показ фільму "Смерть Сталіна", заявивши, що той ображає російську історію.

"Його (Мединського – 24 Канал) як історика розлютило, що там усе було вигадано й подано відверто гидко", – згадує знайомий.

Ідеолог та переговорник

Після відставки у 2020-му Мединський невдовзі став помічником Путіна. За словами співрозмовника, "зірковий час Володі" настав, бо його концепція повністю збіглася з поглядами Путіна.

Мединський – цільна фігура. Він зрозумів тренд, рано почав писати книжки про традиційні міфи. Він потрібен Путіну.

– каже близький до Кремля політик.

Зазначається, що він – один із небагатьох у президентській адміністрації, хто може напряму поговорити з Путіним. Крім того, бере участь у закритих ідеологічних семінарах із Катериною Тихоновою – донькою Путіна.

"Мединський сподобався Катерині... А отже, опинився в полі зору батька. І переговори йому довірили не просто так".

Його вважають автором есе Путіна "Про історичну єдність росіян та українців". Але багато хто називає його циніком без ідеології – лише з політичним нюхом.

Він чудово розуміє, що історія – це інструмент маніпуляції. І використовує її як зручно в поточній кон'юнктурі",

— каже колишній урядовець.

У Кремлі Мединського часто вважають безпринципним кар'єристом. А його призначення переговорником – "знущанням над Заходом".

Зверніть увагу! Попри свою роль у війні, Мединський досі не потрапив до санкційних списків ні ЄС, ні США. Восени 2023 року його родина відпочивала в Монте-Карло, Каннах і Ніцці.