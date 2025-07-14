Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марка Рютте під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок, 14 липня.

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Рютте розкритикував росіян

Марк Рютте заявив, що Росія не сприймала переговорний процес, оскільки не відправила на зустріч "серйозних людей".

Генсек НАТО також згадав, як Дональду Трампу, Марко Рубіо та Стіву Віткоффу вдалося запустити перемовини в Стамбулі.

За його словами, у травні він перебував у Туреччині у справах НАТО, і тоді на українську сторону дійсно чинили тиск, аби вона направила до Стамбула серйозну делегацію.

І вони (українці, – 24 Канал) це зробили. А потім прийшли росіяни з якимось істориком, який почав пояснювати історію Росії з 1250 року,

– додав Рютте.

Варто зазначити, що генсек НАТО вже не вперше заявляє, що очільник російської делегації Володимир Мединський проводить "лекції з історії". За словами Рютте, замість цього зараз потрібні змістовні переговори про сьогодення.