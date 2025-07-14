Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Марка Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 14 июля.

Читайте также Переяславская рада: был ли выбор у Хмельницкого и как Россия снова переписывает историю для Путина

Рютте раскритиковал россиян

Марк Рютте заявил, что Россия не воспринимала переговорный процесс, поскольку не отправила на встречу "серьезных людей".

Генсек НАТО также вспомнил, как Дональду Трампу, Марко Рубио и Стиву Уиткоффу удалось запустить переговоры в Стамбуле.

По его словам, в мае он находился в Турции по делам НАТО, и тогда на украинскую сторону действительно оказывали давление, чтобы она направила в Стамбул серьезную делегацию.

И они (украинцы, – 24 Канал) это сделали. А потом пришли россияне с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года,

– добавил Рютте.

Стоит отметить, что генсек НАТО уже не впервые заявляет, что глава российской делегации Владимир Мединский проводит "лекции по истории". По словам Рютте, вместо этого сейчас нужны содержательные переговоры о настоящем.