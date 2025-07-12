Россия не признает украинскую государственность и желает смерти украинцам – собственно, это и есть "первопричина конфликта", о которой постоянно говорит Путин. С начала 2014 года Россия (со времени 360-й годовщины или же годовщины Переяславской рады) пытается уничтожить Украину физически.

Также много лет и усилий россияне делают для того, чтобы уничтожить Украину интеллектуально. За этими нелепыми попытками было бы забавно наблюдать, если бы они не становились идеологической основой для геноцида. Очередной пример – новые учебники истории, которые 22 июня 2025 года представил Путину хорошо известный украинцам Владимир Мединский.

24 Канал в рубрике "История дня" рассказывает, как Россия занимается переписыванием истории и отменяет Украину в собственных школьных учебниках истории.

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Что не так с Мединским и почему он предлагает "отменить" Украину?

Нахваливая учебники, которые якобы написал он сам с профессорами ведущего российского вуза МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), Мединский признал, что занимается буквальным переписыванием истории и искажением ее на выгодный Путину лад, забыв, что несколько лет назад Путин называл это большим грехом, но обвинял в этом не своих сатрапов, а Украину.

Сейчас же он удовлетворенно кивал и уже со всем соглашался.



Мидинский на приеме у Путина 22 июня 2025 года / Фото росСМИ

Мы, переделывая очень существенно содержание, избавились от большого количества ложных посылов. И наши учебники даже более деидеологизированы. Поэтому мы расставляем все правильные, в данном случае, исторические оценки, избавляясь от вынужденной идеологизации, которая порождала у детей ложные представления о том, что было на самом деле...

– Мединский признает, что подгоняет историю под нужные выводы.

Что Мединский сказал Путину: смотрите видео

А дальше российский чиновник привел конкретный пример из учебника истории для 7 классов. И он, конечно, касался Украины, потому что сейчас у россиян все вращается вокруг Украины и во всем виноваты украинцы.

Отметим, что Мединский – не первый в современной России, кто пытается отрицать существование Украины, до этого этим занимался председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, который демонстрировал Путину копию древней карты второй половины 18 века "без Украины", хотя на самом деле Украина на ней была.

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Это делал и сам Путин, в том числе и в известной "исторической статье", суть которой сводилась к тому, что украинцев не существует: это якобы лишь часть русского народа, а государство Украина – искусственное образование, которое придумал Ленин.

Фальсификатор истории Где, как и почему Путин наврал в скандальной статье

24 Канал подробно разбирал этот бред и объяснял, откуда у этих невежд такие убеждения. Также мы неоднократно констатировали моральную и интеллектуальную деградацию российского чиновничества и управителей этого государства. Впрочем, они каждый раз обновляют собственные умственные антирекорды. И заявления Мединского об отмене Украины – это именно оно.

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Давайте рассмотрим эти слова подробно. Начать стоит с того, что Мединский, хоть и имеет научную степень доктора исторических наук – на самом деле не историк. Он даже не писал своей диссертации, что является официально разоблаченным и доказанным фактом. Впрочем, если бы он все же ее написал, то его бы это не спасло, потому что и работа – откровенный поток больного сознания, который не имеет никакого отношения к науке.

То, что в России сейчас публично толерантно относятся к плагиатору и фальсификатору истории – это приговор науке и знак полной деградации когда-то довольно мощной исторической школы. А присутствие на встрече с Путиным 22 июня известных российских историков ректора МГИМО Анатолия Торкунова и научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна – лишнее тому подтверждение.

О чем наврали Путину?

Мединский буквально в нескольких предложениях показывает, что не понимает сути исторических событий и не знает элементарных фактов. Никакого "Как только Берию с Маленковым отстранили от власти..." не было. Было только устранение Берии летом 1953 года, зато Георгий Маленков сохранил власть и руководил СССР совместно с Хрущевым и Кагановичем в так называемом триумвирате еще несколько лет.

Это, кстати, также и к опровержению мифа о "пьяной лавке Хрущева", который, по мнению Путина, якобы единолично "подарил Украине российский Крым". Лишь в 1955-м позиции Маленкова ослабли, а в 1957-м Хрущев установил единоличный режим правления, устранив всех "сталинских фаворитов".

То есть Мединский просто наврал Путину.

Также он наврал о внезапности празднования "300-летия воссоединения" – к нему начали готовиться еще при жизни Сталина и все эти фильмы, картины и научные сборники, в отличие от литературного наследия самого Мединского, быстренько не делаются – тогда еще не было ИИ, который мог бы за секунды "налить воды", поэтому приходилось мудрить и тратить время.

Классический пример – знаменитая картина, известная нам как "Переяславская Рада", это работа кисти лауреата Сталинской премии Михаила Хмелько. Она была очень популярна – в свое время ее репродукции размещали даже на пачках спичек и коробках конфет "Птичье молоко".



Репродукция той самой картины, которая была буквально в каждом учебнике истории

Картина эта действительно величественная и красивая, но является фейком и не соответствует историческим реалиям. В частности, представитель старшины слева от Богдана Хмельницкого не мог держать в руках документ соглашения с царем, потому что его не было физически, на Раде не было такого количества людей, а детей и женщин не могло быть по определению.

Также не могло быть на Переяславской раде и эмиссара московского царя – боярина Бутурлина. Во время торжественного богослужения в местном соборе он отказался давать присягу от имени своего властелина и сбежал, а дальше ждал гетмана и старшину в постоялом дворе, который ему выделил переяславский полковник Павел Тетеря.

Как Мединский врет о Переяславской Раде и что такое "протекторат"?

Настоящее название картины Хмелько сейчас вызывает лишь иронию – "Навеки с Москвой. Навеки с русским народом". А написана она в 1951 году, то есть во времена, когда Берия еще не был врагом народа, а Хрущев пресмыкался перед еще живым Сталиным.

Теперь перейдем к событиям 17 века. Здесь Мединского даже можно похвалить за "абсолютно лживую фразу о воссоединении Украины с Россией, что вызывает улыбку у историков". Потому что московиты, если смотреть сквозь века, действительно предали и вместо "воссоединения" со временем превратили Украину в колонию, то есть осуществили "присоединение".

Но Мединский очевидно вкладывает в эту фразу другой смысл и настаивает, что "присоединение" произошло сразу – в 1654 году, но не Украины, а каких-то "земель". Здесь он снова противоречит сам себе и говорит о "протекторате", а потом снова переобувается в воздухе и уже говорит о "вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии".

Напомним господину доктору исторических наук, что "протекторат" – это не просто красивое слово, но и термин, используемый в международных отношениях. Если упростить, то это форма отношений между двумя государствами, в которой более сильная из них выступает покровителем и гарантом безопасности для более слабой.

В новое время эта схема была довольно распространена – в такой зависимости от Османской империи, например, находилось Крымское ханство. Или Семиградье, или Алжир.



Кстати, такой вариант рассматривал и сам Богдан Хмельницкий, который имел союзнические отношения с Крымом и вел активную дипломатическую переписку с Портой. Летом 1653 года султан Мехмед ІѴ выслал в Чигирин "большое посольство" с сообщением о готовности взять гетмана "в подданство и покровительство", то есть – протекторат.



Богдан Хмельницкий / неизвестный художник 18 века, из книги Украина – казацкое государство

Этот факт очень напугал московитов (тогдашнюю Россию) и они пошли на уступки Хмельницкому, в частности согласились дать разрешение вести дипломатические переговоры с другими государствами, чтобы быстрее заключить соглашения о протекторате с Войском Запорожским – тогдашней Украиной. Для этого царь заставил "Земский собор" ускориться и дать формальное согласие на финальные переговоры с украинцами.

Именно как протекторат над молодым украинским государством рассматривал отношения с Москвой Хмельницкий (возможно, только на время войны с Речью Посполитой). Более того, довольно быстро в них разочаровался (потому что в России за 10 лет меняется все, а за 200 – ничего).

Уверенности гетману добавило Виленское перемирие 1656 года между поляками и московитами, которое фактически было предательством Украины. Поэтому он планировал заключить соответствующее соглашение со Швецией. Этому помешала преждевременная смерть гетмана.

Свои протектораты имела и будущая Российская империя – например, им была Речь Посполитая накануне так называемых "разделов Польши" в конце 18 века.

Примеров на самом деле очень много, они есть и в наше время. Например, протекторатами можно назвать Монако, Сан-Марино или Андорру. До 1971 года британским протекторатом был эмираты, что сейчас известны как ОАЭ, а также ныне суверенный Катар, а до 1961-го года – Кувейт.

При этом никто не может отрицать, что это государства с собственной историей и правителями. Ну, кроме Мединского, похоже.

Никакой государственности не было?

Путинист Мединский отрицает существование Украины и несет этот бред в школьные учебники на основании того, что Украина на время Переяславской Рады называлась не так. Повторим, что он говорит:

На самом деле говорилось о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии земель войска Запорожского вместе с запорожцами и землями. И подписывал этот договор гетман войска Запорожского Богдан Хмельницкий. То есть вхождение под протекторат в состав Московского царства. Какое воссоединение? Не было никакой Украины. Не было государственности, о чем можно говорить.

То есть Мединский хочет изобразить Украину не как государство, а как какую-то ЧВК, присоединившуюся к России. Должны этого "историка" разочаровать, но "Войско Запорожское" здесь следует понимать именно как название государства, а гетмана – как ее правителя. Другими вариантами названия тогдашней Украины были "Гетманщина", Русь и, собственно, Украина.

Также стоит отметить, что "народ русский" в документах – это именно украинцы, а не московиты, "русскими" они стали потом, когда присвоили себе это название. А "руссиянами" стали вообще во времена Ельцина, к тому же это был скорее "книжный термин", который забыли во времена СССР и возродили только после его распада.

Впоследствии, в переписке гетмана с царскими чиновниками и царем появился новый термин "Малая Русь", при этом не обязательно, что под прилагательным "малая" следует понимать унижение перед Москвой, потому что он в то время мог иметь значение и "начальная", то есть та, с которой все началось. Именно так, например, трактуется термин "Малопольша". То есть это мог быть такой троллинг украинских интеллектуалов, который просто вышел из-под контроля.

При этом московиты могли толковать это по-своему и очевидно это делали, потому что сейчас именно этот вариант преобладает в дискурсе, но это не значит, что так было всегда. Еще один интересный момент: переписка гетманов с московитами осуществлялась на староукраинском языке, который те не слишком понимали и вынуждены были переводить. Это еще один привет Путину и Мединскому с их сказками об "одном народе". И это, напомним, середина 17 века.

И не надо паничу делать большие глаза и говорить, что "не было никакой Украины". Потому что тогда, получается, не было и никакой России – было так называемое "Московское царство" или точнее – "Московское государьство" (так это государство называет Соборное уложение 1649 года царя Алексея Михайловича). Более того, в 17 веке не было никаких Германии, Турции, Италии и Франции, потому что на этих территориях существовали другие государства с другими названиями, но это не мешает историкам обобщать и говорить об "Истории Франции". Собственно, по такому принципу построены и даже "исторические" учебники Мединского. Только себе он прощает эти обобщения, а другим – явно нет.

Наконец относительно пассажа "Не было государственности, о чем можно говорить". Если не было государственности, то с кем царь заключал соглашение? Что возглавлял гетман? Какую территорию и как это "что-то" контролировало? Почему это "нечто" признавали соседи – поляки, турки, крымцы, валашские князья и шведы? На эти вопросы ответов у Мединского и у вымышленной им альтернативной реальности нет. Зато в нее он втиснул, кстати, Путина и научил его мифам о Рюрике и другим призракам прошлого. И весь этот бред стал в глазах Путина "научным обоснованием" войны.



Фрагмент чаши водосвятной с гербом Войска Запорожского и инициалами Хмельницкого / Из книги "Гетманские клейноды" Савчука

Что на самом деле произошло во время Переяславской Рады

На самом деле во время Переяславской Рады гетман Хмельницкий и старшина присягнули московскому царю Алексею Михайловичу и на правах протектората получили от него "защиту".

При этом представитель царя отказался присягнуть от его имени (по шляхетской традиции Речи Посполитой, напомним, казацкая старшина в то время была представлена шляхтичами), но пообещал, что это будет сделано впоследствии лично царем в Москве.



Послы львовского магистрата в лагере гетмана Богдана Хмельницкого 1648 года / Художник Евгений Турбацкий, 1907 год

Никаких официальных письменных соглашений на Переяславской Раде не было заключено, только были согласованы основные тезисы, а дальше казацкое дипломатическое посольство прибудет в Москву и уже там будет написан и утвержден договор.

Это произошло за несколько месяцев. Документ получил в историографии название "Мартовские статьи" и содержит 11 пунктов. Он не сохранился и известен в более поздних списках, где, кстати, на горе Мединскому и Путину, и в российской, и в украинской версиях четко прописано "Украина" (в русском переводе – "Украйна").

"Мартовские статьи" 1654 года не стали краеугольным камнем соглашения, они действовали около 4,5 года и их отменили вскоре после смерти Богдана Хмельницкого. Тогда московиты попытались ограничить права нового гетмана Ивана Выговского и пытались запретить ему вести международные переговоры.



В ответ Выговский разорвал соглашения с московитами и заключил в 1658 году Гадячский трактат о возвращении Украины в состав Речи Посполитой, но на условиях автономии и почти равных прав с Польшей и Литвой.

К сожалению, идея новой федерации не была реализована. Даже блестящая победа объединенного войска украинцев и крымцев под Конотопом над московитами расклада сил не изменила. В 1659 году Выговский отрекся от гетманской булавы в пользу Юрия Хмельницкого, а тот вынужден был подписать фальсификат, известный в истории как "Бывшие статьи Богдана Хмельницкого" или "Переяславские статьи". Они существенно ограничивали автономию Украины и положили начало не только гражданской войне и разделу Украины, но и ликвидации ее государственности.

Но этот процесс завершился лишь в следующем веке – более чем через 100 лет после событий, о которых мы говорили сейчас. И о котором Мединский не имеет никакого понимания.

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Сегодня, учитывая почти 4 века, можно констатировать, что идея Богдана Хмельницкого принесла большую беду Украине, сейчас новая версия восстановленного украинского государства борется с новой версией Московщины за право на жизнь. Но тогда гетман этого не знал, прошлого уже не вернуть, но уроки истории выучить нам вполне по силам. Чтобы не повторять старых ошибок.