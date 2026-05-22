Мало кто знает, что звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун ведет значительно менее гламурную жизнь, чем можно представить: актриса живет на ферме в штате Джорджия, учится онлайн и занимается спасением животных через собственную благотворительную инициативу.

Как живет актриса Милли Бобби Браун?

В интервью для Vanity Fair актриса объяснила, что ее жизнь на ферме – это не "эстетика", а осознанный выбор. Фермерская жизнь является тяжелым ежедневным трудом, который включает уход за животными и постоянную занятость. Девушка проживает вместе с мужем Джейком Бонджови на ферме, где удерживает десятки животных: собак, коз, овец, коров и даже ослов. Часть из них актриса взяла из приютов.

Через собственный фонд Joey's Friends она занимается спасением собак из так называемых "kill shelters" – приютов, где животных могут усыпить, если им не находят новый дом. Спасенных животных размещают на ферме и готовят к дальнейшему усыновлению.

Также Милли учится онлайн в Purdue University Global по направлению human services. Она выбрала курсы, связанные с уходом за животными и ветеринарными навыками. В различных интервью Браун рассказывала, что использует знания на практике: помогает лечить животных, следить за их состоянием и ухаживать за новорожденными или больными животными на ферме.

Что известно о личной жизни Милли Бобби Браун ?

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови познакомились онлайн в 2021 году. Сначала они были друзьями, однако впоследствии их отношения начали стремительно развиваться, и пара официально подтвердила роман в соцсетях. С тех пор они регулярно делились совместными фото и моментами из своей жизни. В 2023 году стало известно о помолвке. Браун позже рассказывала, что предложение было довольно необычным: Джейк сделал ей предложение во время погружения под воду, подарив кольцо прямо во время дайвинга.

В мае 2024 года пара тайно поженилась в кругу близких, а впоследствии устроила еще одну, более масштабную свадьбу в Италии. В августе 2025 года супруги сообщили о пополнении в семье – они усыновили дочь. Пара подчеркнула, что хочет сохранять приватность и наслаждаться новым этапом жизни без лишнего внимания.

В комментариях актриса также рассказывала, что семейная жизнь для нее стала очень естественным продолжением отношений. По ее словам, они с мужем вместе строят быт, делят обязанности и много времени проводят с животными на ферме.