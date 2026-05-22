Мало хто знає, що зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун веде значно менш гламурне життя, ніж можна уявити: акторка живе на фермі в штаті Джорджія, навчається онлайн та займається порятунком тварин через власну благодійну ініціативу.

Як живе акторка Міллі Боббі Браун?

В інтерв'ю для Vanity Fair акторка пояснила, що її життя на фермі – це не "естетика", а усвідомлений вибір. Фермерське життя є важкою щоденною працею, яка включає догляд за тваринами та постійну зайнятість. Дівчина проживає разом із чоловіком Джейком Бонджові на фермі, де утримує десятки тварин: собак, кіз, овець, корів і навіть ослів. Частину з них акторка взяла з притулків.

Через власний фонд Joey's Friends вона займається порятунком собак із так званих "kill shelters" – притулків, де тварин можуть приспати, якщо їм не знаходять новий дім. Врятованих тварин розміщують на фермі та готують до подальшого усиновлення.

Також Міллі навчається онлайн в Purdue University Global за напрямом human services. Вона обрала курси, пов'язані з доглядом за тваринами та ветеринарними навичками. У різних інтерв'ю Браун розповідала, що використовує знання на практиці: допомагає лікувати тварин, стежити за їхнім станом і доглядати за новонародженими або хворими тваринами на фермі.

Що відомо про особисте життя Міллі Боббі Браун ?

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові познайомилися онлайн у 2021 році. Спершу вони були друзями, однак згодом їхні стосунки почали стрімко розвиватися, і пара офіційно підтвердила роман у соцмережах. Відтоді вони регулярно ділилися спільними фото та моментами зі свого життя. У 2023 році стало відомо про заручини. Браун пізніше розповідала, що пропозиція була доволі незвичною: Джейк освідчився їй під час занурення під воду, подарувавши каблучку просто під час дайвінгу.

У травні 2024 року пара таємно одружилася у колі близьких, а згодом влаштувала ще одне, більш масштабне весілля в Італії. У серпні 2025 року подружжя повідомило про поповнення в сім'ї – вони всиновили доньку. Пара підкреслила, що хоче зберігати приватність і насолоджуватися новим етапом життя без зайвої уваги.

У коментарях акторка також розповідала, що сімейне життя для неї стало дуже природним продовженням стосунків. За її словами, вони з чоловіком разом будують побут, ділять обов'язки та багато часу проводять із тваринами на фермі.