Чому після "Сутінок" Роберт Паттінсон практично зник з великого кіно та у чому полягав задум актора, йдеться у статті Screen Rant.

Як Роберт Паттінсон переживав трансформацію себе як актора після "Сутінок"?

Наприкінці 2007 року Роберт Паттінсон отримав свою проривну роль Едварда Каллена у фільмі "Сутінки". Відтак франшиза фільму розпочалася з 2008 року та перетворила актора на кумира підліткової аудиторії, але водночас і закріпила за ним образ актора однієї ролі.

Втім з кожним роком якість сиквелів була нижчою і це дало поштовх до того, щоб сумніватися в талантах Паттінсона та вважати його типовим персонажем, адже до 2012 року Паттінсон фактично не мав інших проєктів. Та і сам Паттінсон дедалі більше дистанціювався від образу, який зробив його знаменитим. Він навіть пізніше заявляв у своїх інтерв'ю, що відчував втому від гіперуваги до персонажа та прагнув вийти за межі франшизи.

Саме тому після завершення саги він свідомо обрав інший шлях. Він продовжив свою кар'єру не в романтичних історіях, а пішов у зовсім іншому напрямку – незалежне та артхаусне кіно.

Він почав обирати ролі, які були зовсім відмінні від Едварда Каллена. Таким чином після кількох років після "Сутінок" він з'явився у фільмі Девіда Кроненберга "Космополіс" та "Карти зірок", а ще у фільмі "Королева пустелі " Вернера Герцога.

З 2017 по 2019 роки Паттінсон знімався у фільмах Джеймса Грея "Загублене місто Z", братів Сафді "Гарний час", Клер Денісс "Світське життя" тощо.

Не в усіх цих фільмах Роберт Паттінсон мав головну роль, але саме ці стрічки показали можливий діапазон актора, тобто на що саме він здатний і у яких ролях, звільняючись від ярлика "Едварда Каллена".

Після цього відбулася вже нова фаза його кар'єри – повернення у великі студійні проєкти, але на інших умовах. Відтак він став однією із зірок більш серйозних фільмів, як-от "Тенет" Крістофера Нолана, а потім отримав головну роль у фільмі "Бетмен" Метта Рівза.

А нещодавно актор приєднався до третьої частини фільму "Дюна", який вважається масштабною науково-фантастичною епопеєю та стрічкою "вищого рівня". Там Паттінсон зіграє персонажа на ім'я Скайтейл – ключового антагоніста.

Нагадуємо! Саме після виходу "Бетмена" сприйняття актора в Голлівуді змінилося. Критики відзначили його гру як одну з найсильніших у кар'єрі, а фільм отримав високі оцінки від глядачів і рецензентів: оцінка на IMDb склала 8,1 бала з 10, на Rotten Tomatoes – 85% схвалення від критиків, а на Metacritic – 72 бали від експертів і 7,7 балів від глядачів, що означає високий показник.

Чи готовий Паттінсон повернутися до ролі вампіра зараз?

Під час розмови зі своєю партнеркою по фільму "Здохни, коханий" Дженніфер Лоуренс для Vanity Fair Роберт Паттінсон несподівано зізнався, що не виключає свого повернення до культової вампірської саги. Під час інтерв'ю акторові поставили пряме питання, чи погодився б він знову зіграти Едварда.

І попри те, що Паттінсон неодноразово жартував над франшизою та іронічно згадував період "Сутінок", цього разу його відповідь була однозначною: "О так, звісно", – коротко відповів актор.

Таке зізнання актора здивувало Лоуренс, на що вона пожартувала, що Паттінсону, мабуть, не варто повертатися до образу вампіра. Але актор підхопив іронічно, що йому подобається "забирати ролі у молодих".

Так, я хочу знову зіграти 17-річного,

– зі сміхом сказав він.

Цікаво, що Дженніфер Лоуренс також проходила кастинг до фільму "Сутінки", але так і не стала партнеркою Паттінсона. Акторка заявила, що не шкодує, що так трапилося, адже не вважає цю роль "своєю".

До речі! Вперше кар'єра Роберта Паттінсона злетіла, коли його взяли на роль Седріка Діґорі з Гафелпафу у фільмі "Гаррі Поттер та келих вогню" 2005 року.

Як "Сутінки" намагалися переосмислити після завершення франшизи?

Популярність "Сутінок" не завершилася навіть після виходу останнього фільму. Авторка саги Стефані Маєр згодом повернулася до свого всесвіту та спробувала переосмислити історію з іншого погляду. Одним із таких експериментів став роман "Життя та смерть", який вийшов до 10-річчя першої книги.

У ньому Маєр переповідає сюжет "Сутінків", але зі зміненими ролями персонажів, де головним героєм стає хлопець, а вампіркою – дівчина. Таким чином письменниця намагалася відповісти на багаторічну критику щодо Белли Свон.

Частина читачів вважала її типовою героїнею у стилі "діви у біді", яку постійно рятують. Однак сама Маєр наголошувала, що проблема не в персонажці, а в тому, що вона – єдина людина у фільмі серед вампірів.

Ще одним поверненням до культової історії став роман "Сонце опівночі", у якому події першої книги показані вже з точки зору Едварда Каллена. Авторка почала працювати над ним ще у 2008 році, однак після витоку кількох глав у мережу тимчасово відмовилася від проєкту. Згодом Маєр повернулася до рукопису і у 2020 році книга побачила світ.