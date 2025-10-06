Відомо, що вона також написала таку собі історію "Сутінок", проте навпаки. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео блогерки "Книжкова гурманка".

Що відомо про нову книгу "Сутінок"?

Спершу може здатись, що ця історія – витвір фанатів основної серії книг, проте це не так. Нову книгу "Життя та смерть" також написала Стефані Маєр. У ній герої міняються статями, тобто людиною є чоловік, а жінка – вампіркою.

Фактично, це ще одна спроба переосмислити історію кохання Белли та Едварда, проте в дещо нетиповий спосіб. Ця книга з'явилась до 10 річниці виходу першої частини історії.

Що відомо про книгу "Життя та смерть": дивіться відео

Крім цього, це було також спробою показати іншу точку зору, адже авторці доволі часто закидають, що Белла – стандартна героїня тропу "діва у біді", яку всі рятують, однак Маєр наголошує, що це не так і вона – просто єдина людина в оточенні вампірів.

Історія, звісно, трохи змінилась, проте не суттєво.

Що відомо про роман "Сонце опівночі"?

Це ще одна книга, яка допомагає переосмислити сюжет "Сутінок". Фактично, це – перша частина, проте всі події, описані з точки зору Едварда, мовиться у Вікіпедії.

Авторка писала цю книгу ще у 2008 році, проте тоді перші 12 глав злили в мережу і вона відмовилась від цієї ідеї. Через багато років вона повернулась до неї і у 2020 книгу таки було видано.

