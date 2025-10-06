Известно, что она также написала некую историю "Сумерек", однако наоборот. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео блогера "Книжная гурманка".
Смотрите также Какие популярные украинские треки создал Искусственный интеллект – о некоторых вы даже не догадывались
Что известно о новой книге "Сумерек"?
Сначала может показаться, что эта история – произведение фанатов основной серии книг, однако это не так. Новую книгу "Жизнь и смерть" также написала Стефани Майер. В ней герои меняются полами, то есть человеком является мужчина, а женщина – вампиршей.
Фактически, это еще одна попытка переосмыслить историю любви Беллы и Эдварда, однако в несколько нетипичный способ. Эта книга появилась к 10 годовщине выхода первой части истории.
Что известно о книге "Жизнь и смерть": смотрите видео
Кроме этого, это было также попыткой показать другую точку зрения, ведь автору довольно часто упрекают, что Белла – стандартная героиня тропа "дева в беде", которую все спасают, однако Майер отмечает, что это не так и она – просто единственный человек в окружении вампиров.
История, конечно, немного изменилась, однако не существенно.
Что известно о романе "Солнце в полночь"?
Это еще одна книга, которая помогает переосмыслить сюжет "Сумерек". Фактически, это – первая часть, однако все события, описаны с точки зрения Эдварда, говорится в Википедии.
Автор писала эту книгу еще в 2008 году, однако тогда первые 12 глав слили в сеть и она отказалась от этой идеи. Через много лет она вернулась к ней и в 2020 книга таки была издана.
Почему книги Стивена Кинга массово запрещают в школах?
- Большинство запретов касаются Флориды, Техаса и Теннесси. Изъятие книг Стивена Кинга происходит из-за законов, которые действуют в этих штатах, о "неприемлемых" книгах. Книги этого известного писателя цензурировали 206 раз. Наибольшей цензуре подвергли романы "Кэрри" и "Противостояние".
- Жанры, в которых работает автор, часто предусматривают наличие определенных сцен, которые и вызывают такое изъятие книг. Чаще всего это сцены насилия и сцены, которые имеют сексуальный характер.
- Цензура школьных книг в США действует довольно широко, поэтому под нее попадают и романы Кинга.