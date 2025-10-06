Известно, что она также написала некую историю "Сумерек", однако наоборот. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео блогера "Книжная гурманка".

Что известно о новой книге "Сумерек"?

Сначала может показаться, что эта история – произведение фанатов основной серии книг, однако это не так. Новую книгу "Жизнь и смерть" также написала Стефани Майер. В ней герои меняются полами, то есть человеком является мужчина, а женщина – вампиршей.

Фактически, это еще одна попытка переосмыслить историю любви Беллы и Эдварда, однако в несколько нетипичный способ. Эта книга появилась к 10 годовщине выхода первой части истории.

Что известно о книге "Жизнь и смерть": смотрите видео

Кроме этого, это было также попыткой показать другую точку зрения, ведь автору довольно часто упрекают, что Белла – стандартная героиня тропа "дева в беде", которую все спасают, однако Майер отмечает, что это не так и она – просто единственный человек в окружении вампиров.

История, конечно, немного изменилась, однако не существенно.

Что известно о романе "Солнце в полночь"?

Это еще одна книга, которая помогает переосмыслить сюжет "Сумерек". Фактически, это – первая часть, однако все события, описаны с точки зрения Эдварда, говорится в Википедии.

Автор писала эту книгу еще в 2008 году, однако тогда первые 12 глав слили в сеть и она отказалась от этой идеи. Через много лет она вернулась к ней и в 2020 книга таки была издана.

