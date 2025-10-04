И в топы украинских чартов уже не один раз залетали песни, созданные Искусственным интеллектом. А какие именно популярные песни сгенерированы через ИИ – расскажет 24 Канал.

Какие популярные треки создал ИИ?

Главным "ИИ-хитмейкером" является так называемая Amaya Roma, чьи "хиты" в этом году просто разорвали сеть и даже ворвались в чарты. Например, песню о "холодной ночи и бокал просеко" создал именно ИИ.

Amaya Roma – "Ніч": смотрите видео

Еще один хит от Araya Roma о любви и гадалок, который также заполонил сеть.

Amaya Roma – Zero: смотрите видео

Однако с помощью ИИ создают не только новые песни, но и дают другое звучание известным народным текстам. Например, так случилось с песней "Ой у полі криниченька".

Y.K. Music – "Ой у полі криниченька": смотрите видео

Еще один ИИ-хит появился на канале DIANAMusic. Речь идет о песне "А сердце бьется". Автором песни указана Анна Кропачева, но исполняет ее Искусственный интеллект.

DIANAMusic – "А сердце бьется": смотрите видео

И напоследок – новый хит от упомянутой уже Amaya Roma – песня "Караоке", которая хоть и вышла относительно недавно, но уже стала популярной, в частности в Tik Tok.

Amaya Roma – "Караоке": смотрите видео

Но с Amaya Roma не все так просто