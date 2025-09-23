Не отошла сеть от хитов о холодной ночи и колоду таро, а ИИ создал новый хит. Что о нем известно – расскажет 24 Канал.
Интересно "Я на Донбассе": военные создали собственную версию известного мема о Польше
Какой новый хит создал ИИ?
"Караоке" – новая песня, которая появилась под именем Amaya Roma. Эти песни генерирует искусственный интеллект, что как слышно по голосу, так можно заметить и по схожести мотивов с предыдущими хитами.
Amaya Roma – "Караоке": смотрите видео
Песня мгновенно заполонила сеть, особенно украинский сегмент Tik Tok. Под эту песню уже появилось более 2 тысяч видео.
Украинцы реагируют на новую песню от ИИ: смотрите видео
Кажется, сети нравится новая песня: смотрите видео
И без шуток не обходится: смотрите видео
Связана ли Amaya Roma с россиянами?
ИИ-треки от Amaya Roma публикует лейбл Tbilisi Records, который, как можно вывод из названия – грузинский. Издание The Mango отмечает, что на самом деле нигде не указана страна происхождения лейбла. На лейбле в основном публикуются малоизвестные русскоязычные исполнители, которые, как и сам лейбл, ведут свои страницы в сети ВКонтакте.
И сам лейбл ведет деятельность на русском / Скриншот
Сонграйтером в ИИ-хитах Amaya Roma указан Андрей Сидоряк, однако информации о таком человеке в открытом доступе нет вообще.
Журналисты направили запрос на лейбл с вопросом о стране происхождения, однако ответа от Tbilisi Records они так и не получили.
В сети вирусится не только ИИ-хит
Также по сети разлетелось видео блогера Валентина Войтуна, автора канала "Сельские скетчи". 21-летний блогер записал свою реакцию на пересечение украинско-польской границы после того, как правительство разрешило выезд военнообязанным до 22 лет.
Видео "Я в Польше" стало вирусным мемом в украинском сегменте интернета, а оригинальный ролик просмотрели более 7 миллионов раз.
Военнослужащие Сил обороны Украины не остались в стороне и создали пародию на этот мем, где вместо Польши они радуются тому, что на Донбассе и таким образом напоминают, что война продолжается.