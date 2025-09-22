Адаптация мема стала не столько ответом, сколько напоминанием о том, что война продолжается. Как военные адаптировали мем – рассказывает 24 Канал.

Как военные адаптировали мем "Я в Польше"?

Одним из первых запустил "флешмоб" военный с никнеймом elviss.ss.ss. В нем боец, меняя голос, говорит, что его дважды отправляли на Донбасс и вот он там. Ролик собрал более 3,8 миллиона просмотров и более 340 тысяч лайков.

С чего начался военный тренд: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика, 18+)

Другие военнослужащие Сил обороны тоже подхватили этот тренд. Кто-то использовал звук из предыдущего видео, а кто-то создал собственные, которые тоже покоряют сеть.

Например, боец, по имени Денис опубликовал ролик, где он также пародирует автора известного мема и радуется, что на Донбассе. Этот ролик посмотрели более 4,5 миллионов раз.

Пародия воина Дениса на известный мем: смотрите видео

Военнослужащий Вицик также создал свою версию ролика. Боец шутит, что его 2 суток пытались поймать и 3 суток грузили в бус, но вот он наконец на Донбассе.

Версия мема от Вицика: смотрите видео

Наши бойцы не теряют чувство юмора в условиях войны и в такой форме напоминают, что война продолжается.

