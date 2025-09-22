Адаптация мема стала не столько ответом, сколько напоминанием о том, что война продолжается. Как военные адаптировали мем – рассказывает 24 Канал.
Как военные адаптировали мем "Я в Польше"?
Одним из первых запустил "флешмоб" военный с никнеймом elviss.ss.ss. В нем боец, меняя голос, говорит, что его дважды отправляли на Донбасс и вот он там. Ролик собрал более 3,8 миллиона просмотров и более 340 тысяч лайков.
С чего начался военный тренд: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика, 18+)
Другие военнослужащие Сил обороны тоже подхватили этот тренд. Кто-то использовал звук из предыдущего видео, а кто-то создал собственные, которые тоже покоряют сеть.
Например, боец, по имени Денис опубликовал ролик, где он также пародирует автора известного мема и радуется, что на Донбассе. Этот ролик посмотрели более 4,5 миллионов раз.
Пародия воина Дениса на известный мем: смотрите видео
Военнослужащий Вицик также создал свою версию ролика. Боец шутит, что его 2 суток пытались поймать и 3 суток грузили в бус, но вот он наконец на Донбассе.
Версия мема от Вицика: смотрите видео
Наши бойцы не теряют чувство юмора в условиях войны и в такой форме напоминают, что война продолжается.
Автор оригинального мема вернулся в Украину
Блогер Валентин Войтун, автор блога "Сельские скетчи" стал звездой сети, когда опубликовал видео со своей реакцией на пересечение украинско-польской границы.
Парень посетил Польшу, Германию, Болгарию, Испанию и другие страны и на днях объявил, что вернулся в Украину.
Однако, по словам парня, это не на долго и через несколько дней он планирует снова ехать за границу.