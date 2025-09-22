Адаптація мему стала не стільки відповіддю, скільки нагадуванням про те, що війна триває. Як військові адаптували мем – розповідає 24 Канал.

Як військові адаптували мем "Я в Польщі"?

Одним із перших запустив "флешмоб" військовий з нікнеймом elviss.ss.ss. У ньому боєць, змінюючи голос, каже, що його двічі відправляли на Донбас і ось він там. Ролик зібрав понад 3,8 мільйона переглядів та понад 340 тисяч уподобань.

З чого почався військовий тренд: дивіться відео (обережно, присутня нецензурна лексика, 18+)

Інші військовослужбовці Сил оборони теж підхопили цей тренд. Хтось використовував звук з попереднього відео, а хтось створив власні, які теж підкорюють мережу.

Наприклад, боєць, на ім'я Денис опублікував ролик, де він також пародіює автора відомого мему і радіє, що на Донбасі. Цей ролик переглянули понад 4,5 мільйона разів.

Пародія воїна Дениса на відомий мем: дивіться відео

Військовослужбовець Віцик також створив свою версію ролика. Боєць жартує, що його 2 доби намагалися впіймати і 3 доби вантажили у бус, але от він нарешті на Донбасі.

Версія мему від Віцика: дивіться відео

Наші бійці не втрачають почуття гумору в умовах війни та у такій формі нагадують, що війна триває.

Автор оригінального мему повернувся до України