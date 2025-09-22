Про приїзд додому Валентин повідомив у своїх соціальних мережах. Хлопець записав відеозвернення до підписників, передає Show 24.

Люди, я в Україні. Я в шоці просто. Це все вирішилось буквально за 5 секунд – що я їду в Україну. Приїхав на пару днів, тому let's go (ходімо – Show 24). Хто буде мене бачити – йдемо на каву, йдемо пити 100 грамів, все як має бути,

– сказав Валентин Войтун.

Блогер уже зняв кілька відео в Україні, які опублікував у тіктоці. Крім того, Валентин розповів, що сьогодні до міста Вижниця (Чернівецька область) приїхала команда "Суспільне Чернівці", щоб взяти в нього інтерв'ю.

Що відомо про Валентина Войтуна?

Валентину Войтуну 21 рік. Він родом з Чернівецької області. Хлопець знімає гумористичні відео, показує своє життя у соціальних мережах.

Наприкінці серпня уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Так, блогер скористався можливістю і вирушив до Польщі.

Коли Валентин перетнув українсько-польський кордон, то записав відео зі словами: "Я в Польщі. Я не вірю, я просто не вірю", яке вже зібрало понад 10 мільйонів переглядів у тіктоці.