Село не слишком часто ассоциируется с интересной жизнью. В основном люди считают, что только город полон возможностей и именно поэтому часто начинают искать счастье там. Однако история может быть совсем другой. Художник Богдан Нестер всю жизнь прожил в селе Ожидов на Львовщине. Несмотря на это, он смог найти единомышленников, самостоятельно изучил польский, нарисовал более 1000 картин и собрал собственную библиотеку, насчитывающую около 2000 книг.

Господин Богдан живет в обычной сельской хате, которая внешне не слишком отличается от всех остальных. Однако внутри она напоминает настоящую картинную галерею.

По словам художника, его картины живут не только в домах друзей и односельчан, но и на переплетах книг. В материале 24 Канала он рассказал о трудностях и преимуществах жизни художника, конфликте с советской властью и своей любви к искусству.

"Рисую с тех пор, как себя помню"

Господин Богдан рассказал, что даже не знает, когда именно начал рисовать, ведь занимался этим с тех пор, как себя помнит. Основами живописи он овладел сам: читал книги об искусстве, пробовал рисовать и старался как можно чаще практиковаться.

После школы молодой художник начал учиться в Заочном народном университете искусств в Москве.

Я приезжал туда время от времени, иногда высылал работы по почте и преподаватели консультировали меня по картинам. Однако на втором курсе меня исключили из университета из-за того, что я интересовался политикой и поддерживал проукраинские лозунги. Кто-то с работы "настучал",

– вспоминает художник.

Возвращаясь к творчеству, он отмечает, что рисует на холсте масляными красками. После этого покрывает картину специальным лаком, благодаря которому она может очень долго храниться. Некоторым из картин господина Богдана уже более 50 лет и они совершенно не изменились.



Портреты известных украинцев и пейзажи Богдана Нестера / Фото Надежды Батюк

Искусство как отдельный вид медитации

Художник говорит, что в молодости ему хватало один раз взглянуть на пейзаж или церковь, чтобы воспроизвести увиденное на своей картине. В основном он рисовал по памяти.

Я большой природолюб. Раньше часто ездил по лесам, везде, где видел что-то интересное, то пытался зарисовать или записать это себе,

– рассказывает художник.

Он добавляет, что также много помогает воображение: "Вот это село украинское и зимний пейзаж я нарисовал полностью из своего воображения. Придумал себе такой лес, речушку, одинокую хижину, присыпанную снегом, и воспроизвел это в своей картине."

Местные и вымышленные пейзажи Богдана Нестера / Фото Надежды Батюк

По словам художника, ему нравится жить и создавать картины именно в селе и он никогда не хотел переехать в город, ведь его душа стремится быть на природе и свободно дышать.

Искусство всегда успокаивало мужчину, особенно он любит рисовать наедине с собой. Однако признается, что иногда бывают такие дни, что очень легко дается работа, а порой совсем не хочется творить.

Иконы и картины господина Богдана / Фото Надежды Батюк

Жизнь в СССР и конфликты с советской властью

По словам художника, в советские времена он был сознательным и откровенным человеком, любил справедливость. Однако так случилось, что на работе его "продали". В то время мужчина работал на асфальтовом заводе. Тогда еще не было каких-то протестов или чего-то подобного, но можно было пообщаться, что-то не то сказать и получить проблемы.

Я открыто высказывал, что не доволен советской властью. И кто-то меня "продал". Впоследствии нашелся какой-то человек из Буска (город во Львовской области, – 24 Канал), который позвонил в Ожидов в сельский совет и предупредил, чтобы я ждал "незваных гостей",

– рассказал господин Богдан.

О звонке ему впоследствии сообщил дежурный из поселкового совета и попросил быть осторожнее. В то время у художника было немало запрещенной литературы, книги известных украинских писателей, политических деятелей и он подумал, что их стоит куда-то спрятать. Он решил сложить их в мешок для хранения цемента, и занес в дом своего деда. Затем спрятал в пространстве между потолком и софитом крыши. Тогда был готов принять "гостей".

Через некоторое время к нему на работу действительно приехали люди из КГБ. Они спросили, чем недоволен мужчина и как именно его не устраивает советская власть. Господин Богдан уже все обдумал, был готов к ответу и сказал, что полностью доволен. Объяснил, что имеет работу, получает зарплату, а его жена работает в школе и они живут в достатке.

В конце концов также сказал, что не изменяет идеалам своего отца, потому что он был предан советской власти и погиб во Второй мировой войне.

Художник отверг все обвинения, но работники КГБ спросили его, получает ли тот образование в Москве. Тогда он как раз учился на втором курсе. Через мгновение ему сказали: "Так считайте, что вы уже не студент". После этого молодого художника сразу же отчислили, ведь в то время все было в руках советской власти.

Однако кэгэбэшники не оставили господина Богдана в покое, а взамен сказали, что знают о его большой библиотеке и хотели бы взглянуть на нее. Мужчине пришлось пригласить "гостей" к себе домой.



Советская власть попросила господина Богдана скрыть некоторые книги / Фото Надежды Батюк

Они сидели за этим же столом, что и мы с вами сейчас разговариваем. Все смотрели, переворачивали. Впоследствии указали мне на определенные книги и попросили спрятать их на задний план. Я пообещал учесть их мнение и они ушли,

– вспоминает художник.

Как возникла идея создать собственную библиотеку?

По словам художника, у него много редких книг, а также газеты, которым уже около ста лет. Некоторые книги ему подарили знакомые. А вот газеты мужчина взял у своего сотрудника Игоря с асфальтного завода. Тот жил у родственницы и как-то рассказал, что осталось много старых газет на чердаке.

Впоследствии я пришел к нему домой и Игорь разрешил мне их забрать. Там было много украинских газет, такие как "Наше слово", "Родное слово". Также были оккупационные немецкие газеты. Некоторые я отдал своему другу, а остальные до сих пор у меня хранятся,

– говорит господин Богдан.

Библиотека Богдана Нестера / Фото Надежды Батюк

Стоит отметить, что в его библиотеке есть книги не только на украинском, но и на польском. Как-то со временем он самостоятельно смог его выучить до такого уровня, чтобы читать.



Господин Богдан показывает одну из книг своей библиотеки / Фото Надежды Батюк

Художник говорит, что всегда пытался что-то такое интересное или выпросить, или выкупить. Тем жил и живет еще до сих пор. А впоследствии планирует разделить эту библиотеку между своими внуками.

Создание картин – работа или только хобби?

Несмотря на творческую натуру, 25 лет господин Богдан проработал на асфальтовом заводе. А до этого был на заработках в Казахстане, там занимался строительством. Отмечает, что ему очень понравились казахи, потому что хорошо относились к нему. Но вспоминает, что там было жарко, температура достигала +35 – +40 градусов.

Мы работали только ночью, потому что очень страшная была жара. Тогда у меня на рисование времени вообще не хватало,

– говорит художник.

Однако впоследствии ему удалось зарабатывать и с продажи картин. Художник говорит, что даже не помнит, когда именно продал свою первую работу, ведь часть он отдал бесплатно своим знакомым, несколько работ подал на местные выставки.

Господин Богдан отмечает, что был в очень хороших отношениях с искусствоведом Борисом Возницким и даже работал рабочим под его руководством в Олесском замке. Впоследствии оформлял Музей-заповедник Маркияна Шашкевича в Подлесье, также под руководством Возницкого.



Олесский замок на Львовщине Богдана Нестера / Фото Надежды Батюк

Кстати, одну из его картин использовали как иллюстрацию для обложки книги о Шашкевиче.



Книга "Маркиян Шашкевич и наша современность" с иллюстрацией Богдана Нестера на обложке / Фото Надежды Батюк



Портрет Маркияна Шашкевича в исполнении Богдана Нестера / Фото Надежды Батюк

Рассказывая об отношении родных к своему выбору быть художником, художник говорит, что его родители понимали жизнь по-другому: они считали, что ему не нужно быть художником, что стоит сначала построить дом и создать семью.

А что касается людей в селе, некоторые чувствует искусство, но большинству безразлично. Художник объясняет: "Понимаете, некоторые могут как-нибудь прожить, чтобы было. Но есть и такие люди, которые хотят что-то сделать и оставить после себя".

Господин Богдан говорит, что ему очень больно, что украинцы не всегда ценят наше искусство и культуру. Однако он продолжает идти своим путем.