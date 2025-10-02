Стивен Кинг возглавил рейтинг авторов, которых чаще всего изымают из школьной программы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет организации PEN America.

Почему книги Стивена Кинга изымают из школьной программы?

Большинство запретов касаются Флориды, Техаса и Теннесси. Изъятие книг Стивена Кинга происходит из-за законов, которые действуют в этих штатах, о "неприемлемых" книгах. Книги этого известного писателя цензурировали 206 раз. Наибольшей цензуре подвергли романы "Кэрри" и "Противостояние".



Роман "Кэрри" принес Кингу славу / Фото с сайта КСД

Жанры, в которых работает автор, часто предусматривают наличие определенных сцен, которые и вызывают такое изъятие книг. Чаще всего это сцены насилия и сцены, которые имеют сексуальный характер. Цензура школьных книг в США действует довольно широко, поэтому под нее попадают и романы Кинга.

В то же время в этом году в США зафиксировали более 6 тысяч изъятий определенных книг из школьной программы.

Сколько книг написал Стивен Кинг?

Стивен Кинг – один из тех писателей, которые имеют невероятное наследие произведений в самых разнообразных жанрах. Значительная часть его историй стали культовыми, были экранизированы и стали настоящими отпечатками эпохи.

Всего Стивен Кинг написал 63 романа, 24 повести и 170 рассказов, говорится в Википедии. Часть своих романов он выпустил под псевдонимом Ричард Бахман.

