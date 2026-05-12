Про те, чому Нефертіті вважається найвродливішою жінкою Стародавнього Єгипту, пише The Anthrotorian.

Що відомо про Нефертіті?

Нефертіті була дружиною фараона Ехнатона, який також відомий як Аменхотеп IV. Він став правителем Єгипту у 1352 році до нашої ери та керував державою протягом 17 років.

Разом подружжя провело масштабні зміни у релігійному та культурному житті країни, запровадивши культ єдиного бога – сонячного божества Атона.

Ехнатон та Нефертіті з дітьми / Фото Wikipedia

Ехнатон вважався верховним жерцем нової релігії, а Нефертіті виконувала роль головної жриці.

Відомий бюст Нефертіті археологи знайшли у 1912 році під час розкопок у стародавньому місті Ахетатон, де розташовувалася майстерня скульптора Тутмоса.

У чому унікальність бюсту Нефертіті?

Особливість цієї скульптури полягає в тому, що бюсти у той час були великою рідкістю. Через це деякі дослідники припускають, що він міг бути своєрідним зразком або моделлю для створення інших портретів цариці.

Археологів особливо вразили кольори, використані при розфарбовуванні скульптури, ідеальна симетрія обличчя та чудовий стан, у якому зберігся артефакт.

Погруддя Нефертіті / Фото GettyImages

Давні записи також свідчать, що піддані називали Нефертіті "красивою" та "обдарованою любов'ю", що лише посилило легенду про її красу.

Чи відомо, де похована Нефертіті?

Як повідомляє National Geographic, місце поховання Нефертіті досі залишається загадкою. Написи на "Стелах кордонів Ехнатона" свідчать, що царицю мали поховати у Королівській гробниці Ехнатона в Амарні, однак її поховання там так і не знайшли.

Через це дослідники почали шукати сліди Нефертіті в Долині царів і навіть у гробниці її пасинка Тутанхамона. Під час її сканування за допомогою радара виявили загадкові порожнини, які, як припускають, можуть бути місцем поховання цариці.

Археологи продовжують шукати гробницю Нефртіті, а розвиток нових технологій і світовий інтерес роблять шанс на це відкриття дедалі вищим.

Як могла виглядати Клеопатра?

Раніше ми писали, що образ надзвичайної краси Клеопатри, ймовірно, був значною мірою сформований пропагандою Октавіана Августа, який прагнув виправдати конфлікт із Марком Антонієм. У такий спосіб він намагався пояснити, як впливовий римський полководець потрапив під владу єгипетської цариці.

Водночас історики не підтверджують її ідеалізованої зовнішності. Зокрема, античний історик Плутарх писав, що її привабливість полягала не стільки у зовнішності, скільки в розумі та харизмі.

Крім того, на монетах Клеопатру зображували з сильною щелепою, похилим лобом та орлиним носом, хоча це могло бути символічним підкресленням влади. Однак інші артефакти показують її з округлими щоками, акуратно вкладеним волоссям і маленьким підборіддям.