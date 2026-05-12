О том, почему Нефертити считается самой красивой женщиной Древнего Египта, пишет The Anthrotorian.

Что известно о Нефертити?

Нефертити была женой фараона Эхнатона, который также известен как Аменхотеп IV. Он стал правителем Египта в 1352 году до нашей эры и руководил государством в течение 17 лет.

Вместе супруги провели масштабные изменения в религиозной и культурной жизни страны, введя культ единого бога – солнечного божества Атона.

Эхнатон и Нефертити с детьми / Фото Wikipedia

Эхнатон считался верховным жрецом новой религии, а Нефертити выполняла роль главной жрицы.

Известный бюст Нефертити археологи нашли в 1912 году во время раскопок в древнем городе Ахетатон, где располагалась мастерская скульптора Тутмоса.

В чем уникальность бюста Нефертити?

Особенность этой скульптуры заключается в том, что бюсты в то время были большой редкостью. Из-за этого некоторые исследователи предполагают, что он мог быть своеобразным образцом или моделью для создания других портретов царицы.

Археологов особенно поразили цвета, использованные при раскрашивании скульптуры, идеальная симметрия лица и замечательное состояние, в котором сохранился артефакт.

Бюст Нефертити / Фото GettyImages

Древние записи также свидетельствуют, что подданные называли Нефертити "красивой" и "одаренной любовью", что только усилило легенду о ее красоте.

Известно ли, где похоронена Нефертити?

Как сообщает National Geographic, место захоронения Нефертити до сих пор остается загадкой. Надписи на "Стелах границ Эхнатона" свидетельствуют, что царицу должны были похоронить в Королевской гробнице Эхнатона в Амарне, однако ее захоронения там так и не нашли.

Поэтому исследователи начали искать следы Нефертити в Долине царей и даже в гробнице ее пасынка Тутанхамона. Во время ее сканирования с помощью радара обнаружили загадочные полости, которые, как предполагают, могут быть местом захоронения царицы.

Археологи продолжают искать гробницу Нефртити, а развитие новых технологий и мировой интерес делают шанс на это открытие все выше и выше.

Как могла выглядеть Клеопатра?

Ранее мы писали, что образ необычайной красоты Клеопатры, вероятно, был в значительной степени сформирован пропагандой Октавиана Августа, который стремился оправдать конфликт с Марком Антонием. Таким образом он пытался объяснить, как влиятельный римский полководец попал под власть египетской царицы.

В то же время историки не подтверждают ее идеализированную внешность. В частности, античный историк Плутарх писал, что ее привлекательность заключалась не столько во внешности, сколько в уме и харизме.

Кроме того, на монетах Клеопатру изображали с сильной челюстью, наклонным лбом и орлиным носом, хотя это могло быть символическим подчеркиванием власти. Однако другие артефакты показывают ее с округлыми щеками, аккуратно уложенными волосами и маленьким подбородком.