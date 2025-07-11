И главный украинский хит 2005 года тоже прозвучал на Евровидении. Что это за песня – рассказывает 24 Канал.

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Главный хит 2005 года

Самая популярная песня 2005 года появилась еще в конце 2004-го во время Оранжевой революции. И, конечно же, это песня "Разом нас багато" франковской группы "Гринджолы", которая была написана в поддержку Виктора Ющенко, инаугурация которого состоялась в январе 2005 года.

"Гринджолы" – "Разом нас багато": смотрите видео

"Разом нас багато" играла отовсюду. Пиком популярности песни стало включение ее в список финалистов национального отбора Евровидения. Фронтмен группы Роман Калин позже говорил, что выступая в студии НСТУ даже не знал, что они – участники отбора, а не гости. "Гринджолы" победы и "оранжевый гимн" получил право представлять Украину на Евровидении.

"Вместе нас много" на Евровидении: смотрите видео

Для конкурса пришлось менять текст, потому что, в частности, строки: "Ющенко, да! Это наш президент!" нарушали правила конкурса об аполитичности. С обновленной версией "Гринджолы" выступили на конкурсе, где заняли 19-е место и после того популярность песни "Разом нас багато" пошла на спад, а позже вообще стала своего рода мемом. Однако после известна до сих пор.

До 2017 года выступление "Гринджолов" оставалось в статусе худшего по результатам на Евровидении.