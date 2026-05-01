Премьера композиции состоялась еще в 1970 году. Кто на самом деле первым спел "Червону руту" и как она стала хитом, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Сегодня его знает весь мир: этот легендарный хит едва не запретили выпускать

Когда впервые исполнили "Червону руту"?

Премьера "Червоной руты" состоялась 13 сентября 1970 года в прямом эфире телепрограммы "Камертон хорошего настроения". Тогда ее исполнили сам автор Владимир Ивасюк вместе с Еленой Кузнецовой.

Вскоре песня попала в репертуар черновицкого ансамбля "Смеричка" под руководством Левка Дутковского, где ее начали исполнять солисты Назарий Яремчук и Василий Зинкевич.

Настоящую популярность и статус хита "Червона рута" получила именно благодаря выступлению Яремчука и Зинкевича вместе с Ивасюком в 1971 году. На заключительном концерте первой советской "Песни года" в московском "Останкино" молодые и тогда еще малоизвестные исполнители представили песню о любви, которая неожиданно для многих вошла в число победителей.

Как отмечает "Историческая правда", именно это выступление в концертном зале "Останкино", где Ивасюк, Яремчук и Зинкевич исполнили песню, стало началом "победного шествия украинской эстрады по Советскому Союзу".

Когда появилась запись "Червоной руты" в исполнении Софии Ротару?

Как пишет "Тиктор медиа", успех "Червоной руты" привлек к Владимиру Ивасюку, Василию Зинкевичу и Назарию Яремчуку внимание Романа Олексива – отца украинского телевизионного мюзикла.

В 1972 году режиссер, вдохновленный песней, предложил снять в Карпатах полнометражный музыкальный фильм. Главную мужскую роль получил Василий Зинкевич, а женскую – София Ротару. С Ивасюком певица познакомилась уже во время съемок.

София Ротару в "Червоной руте" / Кадр из фильма

Кроме "Червоной руты", в ленте звучат и другие известные произведения Ивасюка – "Я пойду в далекие горы", "Оставленные цветы", "Водограй". Интересно, что в самом фильме Ротару не исполнила ни одной из его песен.

Впрочем, после выхода "Червоной руты" на экраны между Ивасюком и Ротару сформировалась тесная творческая связь. Уже в том же 1972 году певица записала собственную версию "Червоной руты", а в 1977 году представила большой альбом "София Ротару поет песни Владимира Ивасюка".

Что вдохновило Ивасюка на создание "Червоной руты"?

Мало кто знает, что идея песни "Червона рута" появилась у Ивасюка благодаря его увлечению фольклором. Впервые это выражение он увидел в 18 лет в сборнике украинских коломыек, но настоящий смысл открыл для себя позже.

В 1969 году во время фольклорной экспедиции с отцом композитор услышал гуцульскую легенду о волшебном цветке, который может расцветать желтым или красным цветом. По поверью, девушка, которая найдет и сорвет его лепесток, способна очаровать любого парня.

Эта история настолько поразила Ивасюка, что он создал песню и посвятил ее своей однокурснице Марии Соколовой-Марчук. Оригинальную рукопись "Червоной руты", написанную рукой композитора, она хранит и по сей день.